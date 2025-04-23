點解銀主盤很少優質物業

有打算買樓的老友話近幾個月財仔不但call loan call到失魂，而且仲沒收咗不少物業，以銀主盤在市場發售，他鎖定那些銀主盤為目標，希望可以搵到一個平靚正單位，但過咗幾個月，發覺財仔的銀主盤的確係平，但唔靚唔正，唔係低層就係方向欠佳，眼見樓市正準備止跌回升，如果仲搵唔到靚樓，真係浪費一次大好機會。

欲食海上鮮，莫惜腰間錢，如果打算買靚樓，就唔好同個平字掛勾，否則一世都買唔到樓。那些優質單位業主如果要賣樓，一定會搵自己相熟的代理幫忙，如果求其搵一個代理，很容易俾人鋤價，所以，市面上不會有太多優質物業出售。買靚樓是可求不可遇，如果要買靚樓，一定要同代理打交道，明知比市價稍高都要買，千祈唔好用銀主盤的成交金額來講價。銀主盤的成交價與私人放盤的樓價起碼相差15%，隨時可以達到30%，基本上是兩回事，如果又要平又要靚，可能一世都買唔到樓。

買靚樓是可求不可遇，在銀主盤中是難以找到好貨。(Shutterstock)

老友話一定有一些優質單位按畀財仔，業主無錢還，物業就會變成銀主盤，財仔一定會放在市場出售，點解銀主盤沒有優質單位？老友可能唔知道，優質物業的業主是不會將物業按畀財仔，他們知道財仔是無情講，如果未能及時還錢，物業就立刻會變成銀主盤以低價出售，很多時那些優質物業都會賣番畀財仔自己友。所以，優質物業的業主如果真係有困難，寧願自己賣樓都唔會問財仔借錢，市場上的財仔銀主盤又點會有靚樓？