娛樂圈孝順仔女：麥迪文供母親讀博士，朴寶劍為還父債破產，黎姿助車禍弟接手美容生意

娛樂圈藝人工作繁多，但很多藝人忙極也會花盡心思令家人開心。在歐美、亞洲地區，甚至香港都有出名的孝順仔女藝人，如男星麥迪文（Matt Damon）最細心，初入行的時候，曾經供母親讀書考博士學位；韓國男藝人朴寶劍和香港女藝人黎姿，都肩負養家重責。

54歲麥迪文已為人父，育有四位千金，拍戲多年估計身家有逾十億港元。初出道時肩負照顧家庭的責任。他曾經透露加入荷里活後，第一份收入來自拍攝《Rising Sun》，當時酬勞約有20萬港元，他把大部分酬勞花在家人身上，除了買車送給弟弟外，他還供母親讀大學考博士學位。

麥迪文的好友佐治古尼（George Clooney）同樣也是「有心人」，他曾經跟好友及其家人同住，他後來打工獲得首份收入，花錢買了一個電視遙控器送給好友的同住祖母，原因是佐治古尼不忍心朋友的祖母每次睇電視轉台，也要花氣力起身，於是細心的他買了這份禮物孝敬長輩。

韓國男藝人朴寶劍在韓劇《苦中柑來遇見你》，成為家中的經濟支柱，養家和保護妻女。現實生活中，朴寶劍膊頭也是負起重擔，據韓國傳媒透露，當年15歲的他毫不知情下成為父親借貸的保證人，父親生意失敗，朴寶劍努力膁錢，可惜能力有限，債務累積約500萬港元，在無力償還下，朴寶劍惟有申請破產。

從此朴寶劍養成節儉的習慣，愛吃的他從來不會浪費食物，去食店吃飯後，餘下的食物他都會一一打包離開。連餐廳的婆婆侍應都感驚訝，一個賺錢這麼多的藝人，也如此慳儉。

香港藝人都有不少是出名愛惜家人，黎姿便是其中一個，她為了家人多年來不辭勞苦工作，黎姿15歲便加入娛樂圈半工讀，背負養家重擔，一家人居住在徙置屋邨，生活環境惡劣。她為了改善家人的生活，拼命工作拍戲拍劇。她的努力沒白費，成為無綫當家花旦，可惜在事業高峰之時，弟弟黎嬰不幸遇上車禍，她為了讓弟弟圓夢，放棄自己的事業退出娛樂圈，專心打理黎嬰的美容生意，更將其生意上市。