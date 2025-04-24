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24/04/2025

無譜加又唔加

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　　特朗普稱或將「大幅降低」對華關稅，港車股飛天，只要無譜繼續有譜地減關稅，港股將出生天。

 

　　《金融界》報道，4月23日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。有記者提問，據報道，美國總統特朗普對記者稱，我們與中國相處得不錯，同中方談判時不會採取強硬態度。對華145%關稅確實很高，協定達成後美對華關稅將大幅下降，但不會降至零。中方必須同美方達成協議，否則無法同美做生意。若不同美達成協議，就按美方說的辦，美才是定規矩的一方。美財長貝森特表示，當前局勢本質上是貿易禁運。美國目標並非與中國脫勾，兩國可能在兩到三年內達成一項全面協議。與中國就此類協議的談判尚未開始。

 

　　中方對此有何評論？郭嘉昆強調，如果美方真的想通過對話談判解決問題，就應該停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。一邊說要同中方達成協議，一邊不斷搞極限施壓，這不是同中方打交道的正確方式，也是行不通的。

 

　　同日，A股汽車零部件、汽車熱管理、一體化壓鑄、新能源汽車、智能座艙等多個板塊強勢走高。

 

　　其中，新能源汽車板塊爆發漲停潮。肇民科技(深:301000)漲停，襄陽軸承(深:000678)、秦川機床(深:000837)、豐華股份(滬:600615)、意華股份(深:002897)、兆威機電(深:003021)等20餘股漲停。龍頭股比亞迪(深:002594)大漲4.8%，總市值達1.13萬億元人民幣，此外寧德時代(深:300750)、立訊精密(深:002475)、藍思科技(深:300433)等股也紛紛跟漲。

 

　　港股方面，新能源車企股同樣大漲居前。小鵬汽車(09868)收市大漲8.7%，小米集團(01810)漲6.9%，蔚來(09866)、比亞迪股份(01211)、零跑汽車(09863)、吉利汽車(00175)、廣汽集團(02238)紛紛跟漲。

 

　　為何無譜軟下會特別刺激汽車板塊？

 

　　因為美國六大汽車組織聯合向特朗普政府發起游說，強烈反對將於5月3日生效的對汽車零部件加徵25%的關稅。在聯合信中，他們明確指出，許多汽車供應商已經「陷入困境」，無力承受額外的成本上漲，這將導致更廣泛的行業問題。

 

　　這一聯合行動反映出美國本土汽車行業對當前關稅政策的擔憂，或有助於推動關稅政策朝著有利於中國汽車零部件出口的方向調整，因而帶動今日汽車零部件板塊上漲。

 

　　看明白了，無譜後欄火燭，要自救。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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