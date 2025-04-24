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24/04/2025

溫傑星期四｜中美關稅談判現曙光？｜聯儲局《褐皮書》有咩啟示？｜比比推介三大「神股」！

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　港股今早低開後跌穿兩萬二關口，並於20天線(21939點)附近好淡爭持，恒指反彈之路阻力重重？美國總統特朗普據報考慮將對華關稅降至約50%至65%之間，據報或豁免部分中國生產的汽車零部件關稅及鋼鋁產品關稅，及後消息被美財長貝森特否認，中美關稅消息反覆，勿跟車太貼？有《褐皮書》之稱的聯儲局地區經濟報告顯示，貿易政策的不確定性，令美國一些地區的經濟前景顯著惡化，對美國經濟前景有何啟示？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/96Y_mlu-hQ8?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:43開始 — 節目開始

 

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