  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

24/04/2025

VISA信用卡買機票，有高達800港元現金回贈 K11 Musea熱氣球裝置宣傳

#VISA #信用卡 #現金回贈 #K11 MUSEA #尖沙咀 #機票
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　想用信用卡簽賬賺取回贈？今次就有買機票賺現金回贈推介！由即日起至2025年12月31日，合資格香港及澳門 Visa 持卡人凡透過包括新西蘭航空（Air New Zealand）、All Nippon Airways（ANA ）、埃塞俄比亞航空（Ethiopian Airlines）、長榮航空（EVA AIR），及新加坡航空（Singapore Airlines）的香港或澳門指定官網訂購機票，即可享有以下優惠： 

 

  • 單一簽賬金額4,000-7,999港元，可獲240港元現金回贈
  • 單一簽賬金額8,000港元，可獲800港元現金回贈

 

　　溫馨提示，持卡人需於購票前登記 Visa 卡才可享用優惠：https://visa.offerplushk.com/TravelWithVisa/ 

 

 

K11 Musea 熱氣球裝置宣傳

 

　　為慶祝是次活動正式啟動，Visa 於 K11 MUSEA 海濱長廊設置以全新品牌大使Vee為主角的熱氣球裝置。同時派發一系列限量版紀念品，包括鎖匙扣、帆布袋、拖鞋、襪子及行李牌。由即日起至2025年5月13日的週末及公眾假期內，只需完成拍照打卡和分享至社交平台，即有機會換領限量版紀念品。

 

 

商務艙機票抽獎

 

　　另外，Visa 與長榮航空合作，為持卡人提供贏取雙人來回商務艙機票的機會，目的地包括洛杉磯、慕尼黑、紐約、巴黎、三藩市、溫哥華及維也納等夢幻地點。只需在K11 MUSEA及K11 Art Mall消費，累積金額最高的兩位Visa持卡人即有機會贏得這一旅程！

 

有關詳情：https://www.visa.com.hk/en_hk/visa-offers-and-perks/k11-musea-and-k11-artmall/167024
 
活動詳情：https://visa.offerplushk.com/TravelWithVisa/


 

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#VISA #信用卡 #現金回贈 #K11 MUSEA #尖沙咀 #機票
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 瑞銀下調港股評級至「中性」，關稅風險或抑制市場情...

24/04/2025 11:19

關稅戰

關稅戰逼入窮巷，特朗普即將發爛渣？

23/04/2025 16:43

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk