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24/04/2025

深圳新商場｜羅湖益田假日廣場4月30日開幕！地鐵直達、5萬呎大型超市自己撈活海鮮！仲有安藤忠雄設計「光之殿堂」？

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Text: Katty Wu

　　深圳今個月有很多新商場開業，除了之前介紹過的K11 ECOAST之外，還有位置非常方便的「深圳羅湖益田假日廣場」都會於下星期三（4月30日）開幕。商場總建築面積達12萬平方米，約有300個品牌進駐，集購物、飲食、藝術於一身，以「多元藝術體驗式購物中心」作主打。重點推介有近5萬呎的大型超市「永輝超市」、近2萬呎的兒童playhouse「米兜歡樂王國」，以及華南地區首間「貴廚酸湯牛肉」。不過，記者最在意是官方小紅書去年曾經介紹過：「世界級建築大師安藤忠雄將光之殿堂＂搬進＂深圳羅湖益田假日廣場」，但暫時仍未找到有更多資訊，未知是否還在興建中？

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 

　　住在新界西的香港人或者比較常用深圳灣口岸，但因為有東鐵直達，所以大部分香港人都仍然會使用羅湖口岸往返深圳。深圳羅湖益田假日廣場位置鄰近「翠竹」地鐵站，從「羅湖」坐4個站就到，非常方便。官方小紅書去年曾經介紹過：「安藤忠雄深圳首作，乃村工藝社聯合設計」，非常厲害。安藤忠雄不用多作介紹吧，乃村工藝社（NOMURA）其實亦相當厲害，日本有很多代表作，包括京都的任天堂博物館、麻布台山Tower Plaza的商業區，以及現在大阪世博場內多個展館。

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 

　　香港人最感興趣的，應該是近5萬呎的大型超市「永輝超市」，場內商品選擇多，最受歡迎當然是新鮮食品，如蔬果、海鮮、麵包，以及（不能帶返香港的）凍肉，最大賣點是可以自己撈海鮮，可以揀最新鮮生猛的！

 


「永輝超市」最受歡迎是新鮮的海產（圖為其他分店）。（圖片來源：小紅書＠孫小雨）

 


可以自己撈海鮮，揀啱才買（圖為其他分店）。（圖片來源：小紅書＠楚上韵瀟瀟）

 

　　美食方面，有人氣的「貴廚」，主打酸湯牛肉，在國內有過百間分店，而這是華南地區首家分店，推介秘製紅酸湯鍋底，再配新鮮黃牛肉。場內另一間重點推介餐廳，是面積約1.3萬呎的粵菜酒家「聖豐城·臻品」，環境高雅，適合跟好友或家人來「打卡」！

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 

　　Shopping方面，有Nike、adidas，以及大型運動用品專門店「超級安踏」等，官方小紅書寫有更多店舖正在「排隊入場」，估計有些商店未趕及五一黃金周前開業吧！場內還有近2萬呎的兒童playhouse「米兜歡樂王國」、過萬呎的遊戲機中心「星際傳奇」、書店「覔書店」、戲院「逸陽國際影城」、「華為體驗店」等，應該可以消磨一整日。

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 


4月30日至5月5日，將會有英國視覺藝術家山姆·王爾德的展覽。（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 

　　說回安藤忠雄，在網上找到了一些設計圖片及報導，應該就是官方小紅書曾提及的「光之殿堂」。安藤忠雄在日本有多座極具代表性的教堂，包括「光之教會」、「水之教會」等，都是很人氣的婚禮舉行地，這間「光之殿堂」如無意外都是讓新人舉行婚禮的場所吧，希望有機會拜訪一下！（利申：記者是安藤忠雄粉！）

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

 

 

深圳羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖區益田御龍天地

交通：地鐵3號線「翠竹站」

 


（圖片來源：小紅書＠深圳羅湖益田假日廣場）

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