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24/04/2025

星野集團開立第6個酒店品牌「LUCY」：豪華版「山小屋」！首間登場「LUCY尾瀬鳩待」9月1日群馬縣內國立公園開業

#星野集團 #星野 #群馬 #Hoshino Resorts #LUCY尾瀬鳩待 #LUCY #山小屋 #去旅行 #日本 #travel news
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    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　近年愈來愈多人喜歡去日本行山，當中最人氣的應該是富士山吧。就算沒有親身體會過，都應該有聽過朋友分享「山小屋」的經歷——殘舊、擠迫、嘈吵（的鼻鼾聲）、食物質素比較差… 不只是富士山，日本其他方的山小屋都是「簡樸」的，只是一個讓遊客登山前後休息的地方，很少人會投訴設施或服務差，因為大家的目的都是去登山！不過，登山就一定要住得差、無啖好食嗎？日本人氣酒店集團「星野集團」就覺得不應該是這樣的，所以開立了旗下第6個「LUCY」，以「心揺さぶる山ホテル」為概念，即是「令人心動的山間酒店」，希望提供一個舒適的住宿體驗，讓登山客好好欣賞到時刻在變的自然風景區、從未見過的漫天星空，又或是動植物等。而品牌的第一間酒店「LUCY尾瀬鳩待」，將於今年9月1日群馬縣內尾瀬國立公園開業，6月2日開始可以訂房。

 

「LUCY」的品牌概念圖，當然是「設計圖片」，並非真實。（圖片來源：星野集團）

 

　　尾瀬國立公園是群馬縣北部山區的一個美麗的登山路線，尾瀨原高原與尾瀨沼公園等主要景點都鋪設了木棧道，就算是行山初哥都無難度。尾瀬國立公園四季景色同樣優美，春天尾瀨原沼澤地隨處都可見到水芭蕉，夏天則遍佈盛開的日光黃萱，到了秋天，草地就會變成金黃色。公園有兩條最受歡迎的步道，分別始於「鳩待峠」（鄰近尾瀨原）及「大清水」（鄰近尾瀨沼），從這兩個地方出發，約1個小時就可以抵達尾瀨原，而「LUCY尾瀬鳩待」位於「鳩待峠」，位置非常方便。

 

5月中旬的尾瀨原。（圖片來源：日本環境省）

 

5月中至6月底，隨處都可見到水芭蕉。（圖片來源：日本環境省）

 

7月中旬的尾瀨原，步道兩旁開滿日光黃萱。（圖片來源：日本環境省）

 

9月初的尾瀨沼。（圖片來源：日本環境省）

 

右邊的是「LUCY尾瀬鳩待」，左邊是「鳩待Base Cafe & Shop」。（圖片來源：星野集團）

 

　　「LUCY尾瀬鳩待」共有25間「客室」，包括12間像膠囊旅館的單人床位「Dormitory」、10間雙床房「Twin Room」及3間4人房「Forth Room，雙床房及4人房內有雪櫃及夾萬，但全部都沒有獨立浴室及廁所，不過設有男女分開的花灑浴室。租金包兩餐每人每晚14,050円起，雖然不算便宜，但可以一早便去登山，夜晚又可以去睇星星，不用出發前後舟車勞頓，其實住一兩晚都不錯！

 

　　為了讓住客有最舒適的山上住宿體驗，「LUCY」提供6大保證：

 

1. 私人寢室

2. 溫水洗淨便座

3. 花灑浴室及化妝間

4. 有魚有肉有蛋的豐富膳食

5. 酒店內有24小時營業的「便利店」

6. 無制限Wi-Fi及充電

 

單人的登山客最適合住「Dormitory」。（圖片來源：星野集團）

 

想有較多空間的話，可以揀雙床房。（圖片來源：星野集團）

 

一家人或一班朋友，當然住4人房。（圖片來源：星野集團）

 

　　這裏最大的特色，是有豐富的美食。晚餐有「LUCY豚汁」，於寒冷的夜晚，可令身心都暖起來，應該很受歡迎。另外有魚有蛋有豆腐有豚肉，又好食又能保充營養。早餐可於酒店內24小時營業的「ラストコンビニ（最後的便利店）」解決，可以買到各式各樣的飲品、麵包、冬甩及小食，推介試一set有5種不同口味的腐皮壽司。

 

最常豐富的「LUCY豚汁」。（圖片來源：星野集團）

 

腐皮壽司一set共有黑芝麻、wasabi、五目、梅子魚乾及咖喱5種口味。（圖片來源：星野集團）

 

酒店內24小時營業的「最後的便利店」，可以買到各式各樣的飲品、麵包、冬甩及小食。（圖片來源：星野集團）

 

　　除了酒店，旁邊還設有「鳩待Base Cafe & Shop」，抵達酒店後或登山前後都可以去歎杯咖啡或食個lunch，推介必試尾瀬名物花豆軟雪糕。

 

「鳩待Base Cafe & Shop」會比酒店早開業，8月1日起就開始營業。（圖片來源：星野集團）

 

尾瀬名物花豆軟雪糕。（圖片來源：星野集團）

 

　　「星野集團」共有6個酒店品牌，包括高級度假酒店「虹夕諾雅」、溫泉旅館「界」、市中心酒店「虹OMO」、度假酒店「Resonare」、比較casual的酒店「BEB」，以及今年春天新登場的山間酒店「LUCY」。LUCY的名字是來自19世紀英國女旅行家Isabella Lucy Bird，她人生大部分時間都在旅行，於1878年到達日本，由東京作為起點，北上去到北海道，再返回關西，應該是第一位踏遍日本各地的西洋人。

 

 

LUCY

網址：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/lucy/

 

 

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