日前懂王（特朗普）話會減對華關稅，市場認為中美有得傾，但昨日（24日）外交部表示中美並未就關稅問題進行磋商或談判。

《金融界》報道，4月24日，外交部發言人郭嘉昆主持例行記者會。

有記者提問，近來，美方不斷有消息稱中美之間正在談判，甚至將會達成協議。請問你能否證實雙方有沒有開始談判？

「這些都是假消息。」郭嘉昆表示，中美雙方並沒有就關稅問題進行磋商或談判，更談不上達成協議。這場關稅戰是由美方發起的，中方的態度是一貫的、明確的。打，奉陪到底；談，大門敞開。對話談判必須是平等、尊重、互惠的。

直接打臉話中美在談的美財長呀！

關於關稅的問題。《華爾街日報》報道，特朗普考慮大幅下調對華關稅，下調幅度或超過一半，這取決於中國甚麼時候會降低關稅。中方對此有何評論？

郭嘉昆表示，剛才我已經介紹了中方的有關立場。我想再次強調，這場關稅戰是美方發動的，中方的態度是一貫的、明確的。如果美方真的想通過對話談判來解決問題，就應該放棄極限施壓那一套，停止威脅訛詐，在平等、尊重、互惠的基礎上同中方對話。

中方已一再表明解鈴不是光要繫鈴人，還要關稅歸零，或起碼還原基本步。

美國財長周三（23日）表示，中國依賴出口發展經濟的模式是不可持續的，並且對世界造成了影響。中方對此有何評論？

郭嘉昆回應，我們看到的事實是，美方濫施關稅，嚴重破壞世貿組織規則，損害的是各國人民的共同利益。

同樣，美國依賴出口美元來維持其經濟確不可持續。

法新社記者指出，波音公司首席執行官周三證實，由於中美「貿易戰」，中國已停止接收新飛機。

對此，郭嘉昆表示：「這個問題建議你向中方的主管部門進行詢問。」

看來阿爺是留一線的，外交部如say no就是中央定音，無回頭可能，留回給下級的業務部門去處理，就是大事化小的處理方法啦！

阿爺打交是有節有制，一個準則是拳不用老。懂王博懵，股市又受劫。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）