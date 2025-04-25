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25/04/2025

謝霆鋒演唱會2025｜啟德體育園開show 四大必看亮點及首晚完整歌單

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Text: wong lin lin rachel

　　歌手謝霆鋒一連四場《Evolution Nic Live進化演唱會》昨晚（24日）已順利展開，成為首位華語歌手於啟德主場館開騷，跟現場約4萬3千位觀眾狂歡一晚。演唱會上有煙花，以及多個舞台機關效果，令演唱會華麗又有型。

 

 

　　謝霆鋒首個在啟德體育園舉行的演唱會，首場約在晚上7時55分開始，10時15分完場。母親狄波拉，以及英皇娛樂老闆楊受成，以及藝人包括容祖兒、蔡卓妍、張敬軒、關智斌、泳兒、任達華等人捧場，有傳女朋友王菲亦已秘密到港進場欣賞。而謝霆鋒妹妹謝婷婷，雖沒有回港睇騷，卻提早於開騷前在社交平台出帖文祝賀。

 

 

　　相隔25年謝霆鋒再度開騷，今次的舞台斥資2000萬元打造而成，整個舞台主要有4大亮點位置，演唱會上有巨型大熒幕，配合歌曲熒幕和體育園的天花頂投射圖案效果，如唱《玉蝴蝶》時，除了投射蝴蝶效果，還滿天撒落七彩蝴蝶型皺紙，效果浪漫。而唱到《活火山》時，他身後的熒幕及台邊也有煙火效果。

 

 

　　演唱會中段，謝霆鋒唱至《邊走邊唱》時，便開始拉近與觀眾的距離，站在大球型舞台裝置，懸掛在半空，於觀眾頭頂巡遊，台下觀眾不斷尖叫，他對觀眾說：「你哋唔好淨係掛住影我，攬住隔籬嗰個錫啦！」

 

 

　　舞台還有很多機關，謝霆鋒唱到《潛龍勿用》時，大舞台分裂出一個拱形舞台，解體後更慢慢地延伸至較中間的觀眾席位置，場面相當震撼，他跟觀眾笑說，第一次綵排這個環節時，內心講了十句粗口，並相信觀眾也跟他一樣有這個想法。

 

 

　　另外，為了不會忽略坐得較遠和較高的觀眾可以看得更清楚，舞台設有輸送帶管道，當唱到新歌《逆行》時，他可以在輸送帶上狂奔到場館的末段，再為觀眾再多唱幾首歌。

 

　　個唱上，謝霆鋒全晚只穿了一套衫，在結他和麥克風支架卻花了不少心思，他唱出多首經典歌曲，跟觀眾來一個集體回憶，第一場完整歌單：

 

1.《不要說謊》

2.《改造人》

3.《活火山》

4.《估計錯誤》

5.《罪人》

6.《愛最大》

7.《愛後餘生》

8.《前前後後左左右右》

9.《不是定理》

10.〈對峙》

11.《邊走邊愛》

12.《一了百了》

13.《我甚麼都不是》

14.《早知》

15.《無聲仿有聲》

16.《一擊即中》

17.《玉蝴蝶》

18.《潛龍勿用》

19.《逆行》

20.《今天你生日》

21.《黃種人》

22.《因為愛所以愛》

23.《別來無恙》

24.《遊樂場》

25.《非走不可》

26.《只要為你活一天》

27.《曝光》

28.《開放日》

29.《活著Viva》

 

 

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