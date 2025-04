商業英語 │ 全球化浪潮下商業英語詞彙革命，從電郵到會議的必學例句，助你職場突圍

今時今日,無論你是跨國企業的職員、初創公司的團隊成員、freelancers還是slashies,全球化早已滲透日常工作的每個角落。與海外客戶視訊會議、處理國際訂單、閱讀英文報告等。這些場景中,「商業英語」已不僅是溝通的工具,更是展現專業與競爭力的關鍵。然而,隨著全球化的加速,Business English詞彙正經歷一場靜默革命:新興術語、跨文化表達方式,甚至digitalization帶來的縮寫詞(abbreviations),正在不斷重塑職場語境。若未能掌握這些變化,輕則鬧出誤會,重則錯失合作機會。

本周,筆者將從三大面向切入,助你緊貼全球化下的商業英語趨勢:

1. 「全球化如何催生新的business vocab?」

2. 「職場實戰應用:從電郵到會議的必學例句」

3. 「跨文化溝通情境演練」

準備好讓你的商業英語與世界接軌了嗎?Let’s go!

1. 全球化如何催生新商業詞彙?

- Globalization has introduced terms like "synergy", "disruptive innovation", and "cloud computing", which reflect cross-border collaboration and tech-driven workflows.

全球化催生了如 "synergy"(跨部門協同效應)、"disruptive innovation"(顛覆性創新)、"cloud computing"(雲端運算)等詞彙,這些術語反映跨國合作與科技驅動的工作模式。

- For example, while older terms like "outsourcing" focused on cost reduction, modern phrases like "global talent sourcing" emphasize strategic integration.

例如,傳統的 "outsourcing"(外判)強調降低成本,而現今的 "global talent sourcing"(全球人才招募)則重視策略整合。

2. 職場實戰應用:從電郵到會議的必學例句

電郵範例:

- Old:"Please send me the report when you have time."

舊式表達:「有空時請傳報告給我。」

- Globalized: "Kindly share the report EOD(end of day)for consolidation."

新式表達: 「請於 EOD(今日下班前)提供報告以供整合。」

- Avoid:"I think this might work."

避免:「我覺得這可能可行。」

- Use:"Based on data, this approach has scalability potential."

改用:「根據數據,此方案具 scalability potential(擴展潛力)。」

會議例句:

- Old:"Let’s try our best."

舊式表達:「大家盡力而為吧。」

- Globalized: "We need to leverage core competencies to meet KPIs."

全球化表達: 「我們需 leverage core competencies(發揮核心優勢)以達標。」

- Cultural Tip: Avoid saying "This is wrong."

文化技巧: 避免直接指責「你錯了。」

- Use "Let’s revisit the framework for alignment."

- 可說「建議 revisit the framework(重新審視框架)以達成共識。」

3. 跨文化溝通情境演練

情境一:Negotiating with International Clients (與海外客戶談判 )

- Ineffective:"Your price is too high."

無效表達: 「你們的價格太高。」

- Effective:"To ensure mutual value creation, could we explore ^tiered pricing models?"

強效表達:「為創造 mutual value creation(共同價值創造),我們能否探討分級定價方案?」

^分級定價模型是將產品或服務分成不同等級,每個等級對應不同價格的定價策略。

情境二:提案演示 (Pitching Ideas)

- Basic:"Our product is good."

基礎表達:「我們的產品很好。」

- Globalized:"This solution offers seamless integration with your existing ecosystem."

全球化表達:「此方案能實現與貴方現有系統 seamless integration(無縫整合)。」

情境三:化解分歧(Handling Conflicts)

- Avoid:"You don’t understand."

避免:「你不明白。」

- Use:"Let’s bridge the gap by scheduling a deep-dive session."

改用:「(不如我們安排一次深度的會議以彌合我們的分歧(bridge the gap)?)

全球化不是選擇,而是職場人的日常。當「跨部門協同效應」(synergy)、「無縫整合」(seamless integration)等詞彙成為跨國團隊的通用語言,update自己的「商業英語詞庫」已刻不容緩。

一句精準的 "leverage core competencies",能讓上司看見你的策略思維;一段流暢的 "mutual value creation",能讓客戶點頭合作。與其被動適應,不如主動掌握話語權。從今日起,將這些business expressions與技巧融入工作,與世界接軌吧,加油!