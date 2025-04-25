4月尾新戲速遞｜談善言《虎毒不》挑戰新手媽媽角色，盧鎮業金像獎提名；《不說話的愛》探索聽障人融入社會

這個星期在香港上映的電影，不少題材都貼地寫實，反映生活上面對的不同困苦。來自香港的電影《虎毒不》，探視新手媽媽面對的困難，於身體與心靈上的痛苦，面對種種壓力只能憑一己之力逐一破解。這戲由談善言和盧鎮業兩位新一代演員領銜主演，二人憑此戲入圍今年香港電影金像獎，分別角逐「最佳女主角」及「最佳男配角」獎項。另外還有感人電影《不說話的愛》，父女二人由聾人世界走進喧鬧社會面對的各種壓力。

1.《虎毒不》4月24日上映：

由《淪落人》後再度導演及編劇《虎毒不》的陳小娟，找來談善言和盧鎮業主演新戲。電影集中在社會議題，探討現代女性面臨的育兒困境，了解有個人事業的新手媽媽，如何面對育兒的無助和絕望。談善言飾演的淑貞，面對育兒壓力、丈夫從不主動參與育兒，加上有婆媳衝突和娘家疏離、睡眠不足、身體變化和工作壓力等事情，使她身心俱疲，想做好母親的角色，卻失去自我。

談善言和盧鎮業皆是新一代演技出色的演員，他們在本周日舉行的香港電影金像獎中，分別被提名「最佳女主角」和「最佳男配角」獎項。這套電影寫實地反映了社會上做母親的苦況，加上二人的演技出色，在優先場已經收到很好的評價，本周五、六還會有多場謝票活動。

2.《不說話的愛》4月24日上映：

由內地演員張藝興、李珞桉、黃堯、安沺、章若楠主演的電影《不說話的愛》，故事講述小女孩木木（李珞桉 飾）隨聽障父親小馬（張藝興 飾）一同生活在沒聲音的世界中。木木從小在單親環境下長大，但小馬和朋友們給了木木幸福快樂的童年。有日木木被母親帶走，回歸精彩的世界，父女要因此分隔兩地，大人和小朋友從此生活有所改變，他們將會如何適應？

這部電影反映了普遍社會上的偏見話題， 其中一幕講到木木在普通學校上學的第一天，當老師要求她講出父親怎麼說話時，全班同學大笑，雖然童言無忌，卻原來無意中傷害了小朋友的弱小心靈，帶出現今社會上，仍然存在歧視。

3.《雷霆特攻隊*》4月30日上映：

《雷霆特攻隊*》（Thunderbolts*）劇情講述一班獨行暗黑強者，組成深不可測的最強獨特組合，代替復仇者出戰。「寒冬戰士」（施巴斯坦史丹 飾）召集「新黑寡婦」伊蓮娜（科倫絲佩芝 飾）和其他獨來獨往、各自搵食的另類精英，包括紅色守衛者（大衛哈伯 飾）、「模仿大師」（奧嘉古莉寧高 飾）、「鬼魅」（漢娜約翰卡門 飾）等，來一個大轉變，成為拯救世界的英雄。

今次創作團隊花了不少心思，由電影名字上，加上一個星號「*」，其實也含有特別意思，觀眾要入場觀看才會知道真正意思。另外，電影尾段會發放彩蛋，拆解這個「*」的意思，到時要認真留意收看。

5.《暗算2》（The Accountant 2）

《暗算》（The Accountant）相隔9年後推出續集，今次電影原班人馬強勢回歸，承接第一集緊湊的劇情，由賓艾佛力（Ben Affleck）和莊柏恩瑟（Jon Bernthal）展開。其他主要演員還包括Cynthia Addai-Robinson 及J.K. 西蒙斯（J.K. Simmons）等。

故事講述由賓艾佛力飾演的數學天才及有戰鬥技巧的Chris Wolff，與莊柏恩瑟飾演的弟弟Brax再度重逢，二人捲入一宗牽涉美國政府與殺手組織的致命陰謀。有日，Chris Wolff一位朋友離奇遇害，並留下神秘訊息，他為查出真相，於是跟殺手弟弟Brax再度聯手，聯同美國財政部副局長Marybeth展開調查。

在新一集電影內，演員的動作場面難度升級，戲裡有不少兩兄弟聯手對抗敵人的駁火場面，其中一幕，二人在墨西哥的沙漠槍戰中，Chris 冷靜狙擊加上與Brax狂暴近戰互相補位，兩人背靠對方作戰的長鏡一氣呵成，盡展默契。

6.《星球大戰前傳III：黑帝君臨》4月24日-29日上映：

今年是《星球大戰前傳III：黑帝君臨》上映20周年，粉絲可以於英皇戲院（尖沙咀iSQUARE ）重溫電影。而且近日由粉絲團 @501st_hkg 帝國軍第伍零壹旅香港駐軍，派出黑武士和白兵角色扮演團隊到場跟戲迷見面。

日期：4月24日至29日

地點：香港、澳門英皇戲院獨家重映

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此外，下星期新片預告，會有兩套大卡士的電影即將上映，當中有《送院途中》、《水餃皇后》，此外還有印度得獎電影《乘著光的幻想》等。由卓韻芝執導及編劇，古天樂、游學修、袁澧林及潘燦良等人主演的《送院途中》，定檔5月1號正式上映，日前舉行了首映禮，眾演員齊集宣傳。