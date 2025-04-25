  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Wonder in ...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
足球俱樂部
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

25/04/2025

足總盃4強︰艾馬利盃賽專家，維拉可破水晶宮；諾定咸反擊高效，曼城要奇招致勝

#足球 #足總盃 #維拉 #水晶宮 #諾定咸 #曼城
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　話說當年干地在國際米蘭擔任領隊期間，發生過一件趣事。

 

　　2021年的賽季中，國米與羅馬相遇，比賽期間，主力前鋒拿達路馬天尼斯被調離場；此子不滿，返回後備席期間，怒踢水樽之餘，口中更念念有辭，與領隊干地頂嘴。

 

　　如果是一般領隊，會如何處理？

 

　　恐怕已經與拿達路水火不容，後者已經被雪藏，或被棄用。

 

　　但發生口角的翌日，球隊上下在訓練場搭建一個簡易拳擊場，讓干地和拿達路一決高下。

 

　　這個簡易拳擊賽並不敷衍，還找來盧卡古擔任評判！當然，這是員工和球員之間的默契，希望化解這一場不大不少的風波，而且一定是獲得干地同意才做的，可見干地表面強硬，但其實也是一個真性情的人。

 

　　這當然不是真實拳擊。干地更戴上拳套，邀請拿達路對打，兩人最終笑成一片，化解了這場球隊內部衝突。

 

　　領隊和球隊之間的關係，往往是球隊成績的風向標。

 

　　除了球員能力之外，最影響球隊表現的，就是士氣。當領隊和球員之間關係緊張，甚至控制不了更衣室的時候，球隊戰績怎會好？

 

　　今季諾定咸森林、般尼茅夫等等異軍突起，固然有戰術的因素，但領隊的風格同樣是關鍵。紐奴、伊拉奧拿都是平易近人的性格，深受球員愛戴，成功讓球員執行自己的戰術思維。

 

　　反觀，之前的曼聯領隊坦格、熱刺的領隊普斯迪高路等，都比較自負，與球員經常有摩擦，導致戰績不佳；即是強如摩連奴，同樣都是性格高傲，令他們往往敗在球員關係一環上。

 

　　

般尼上季降班更失去領隊甘賓尼，但塞翁失馬，請來柏加執教，不但成功重返英超，更創下英冠不失球紀錄。球員早前提早兩輪鎖定升班之後，更與柏加一同慶祝，將他高高拋起，可見他受到球員愛戴。

 

　　

另一隊升班馬列斯聯就非常過分，據說已經打算辭退帶領球隊升班的法基，原因是法基過往帶領升班馬踢英超的往績不好，覺得他會拖累球隊，更有傳希望摩連奴來掌軍。如果屬實，列斯聯的管理層十分不近人情。

 

　　領隊不但是球隊的掌舵者，他更是球員的導師。看看哥迪奧拿和迪布尼、高普和雲迪克、阿迪達和沙卡，他們亦師亦友的關係，讓球隊更進一步，也印證了領隊並不是單純設計戰術，更重要是管理人心。

 

本週焦點

 

　　足總盃四強賽事，一邊是維拉對水晶宮，另一邊是曼城對諾定咸森林。

 

　　今季水晶宮在聯賽兩輪比賽對維拉保持不敗，其中主場更大勝，以今季成績來看，水晶宮有一定優勢。

 

　　不過，維拉有艾瑪利，他過去帶領二綫球隊贏盡歐霸盃，堪稱盃賽專家。他在這種一場過的是淘汰賽，最有心得；加上後備力量較出色，可用的變數較多，維拉有望看高一線。

 

　　

今季維拉雖然暫時未有錦標落袋，前四位置更未明朗，但無阻球隊希望繼續保持實力的願望，包括打算買斷踢得很好的阿辛斯奧，甚至羅致已經表明離隊的迪布尼（相信只是煲水新聞，迪布尼絕不可能在英超落班）。當然增兵重要，如果成事，維拉有望再進一步。

 

　　至於曼城面對諾定咸，雙方都沒有太大優勢。

　　

曼城在季中增兵後，成績開始回穩。但最關鍵的防中環節依然沒有解決，因此面對如諾定咸森林這類反擊快的球隊，很容易失波。

 

　　但諾定咸森林的弱點則是經驗，畢竟作為非傳統球隊，來到盃賽四強，球員難免會失準，或會成為輸波的隱憂。

 

　　

曼城不但在足總盃與諾定咸森林爭入決賽，在聯賽同樣與對方都得難分難解。曼城餘下4輪對手是下游的狼隊、修咸頓、般尼茅夫和富咸，攞分機會大，相信有望奪得歐聯席位；至於諾定咸森林暫時踢少一場，分別對賓福特、水晶宮、李斯特城、韋斯咸和車路士，不是沒有失分機會，能否在英超保持強勢，打入前四，仍有變數。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多足球俱樂部文章

你可能感興趣

#足球 #足總盃 #維拉 #水晶宮 #諾定咸 #曼城
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk