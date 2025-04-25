  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

25/04/2025

日本行李直送回家！全國4萬間FamilyMart、7-Eleven及黑貓宅急便都可以收件 20公斤只需600蚊！可以瘋狂掃貨

#黑貓宅急便 #去旅行 #Yaichi Travel #7-Eleven #travel news #日本 #YAICHI #FamilyMart
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　雖然日圓最近升了不少，但仍然比以前平很多，應該無損大家去日本掃貨的意欲吧！傳統航空公司的寄艙行李件數及重量都有限制，超重收費非常昂貴，而就算廉航行李收費比較便宜，但要回程要推去機場，返港後又要抬返屋企，其實都幾辛苦。想兩手揈揈的話，可以考慮YAICHI集團旗下品牌YAICHI TRAVEL的「日本行李直送回家」服務，全近更擴展至全日本！由即日起至5月31日，運費可享高 63折的期間限定折扣優惠！

 

 

　　根據日本政府觀光局（JNTO）公布2月份旅客數字，訪日外國旅客達326萬人次，按年增加16.9%。此外，據日本政府觀光廳的調查顯示，香港旅客在日本的總消費額達到6,584億日圓（約327億港元），證明香港人很喜歡去日本shopping！為了方便大家把「戰利品」輕鬆帶回家，YAICHI TRAVEL跟日本兩大便利店巨頭FamilyMart及7-Eleven，以及黑貓宅急便ヤマト運輸（Yamato）合作，讓旅客可以隨時隨地從日本每個地方把行李直送回家！

 

 

　　這個服務覆蓋全日本高達37,000間FamilyMart及7-Eleven便利店，以及2,900間黑貓宅急便營業所，無論是深受港人喜愛的城市點或是遠郊地方，都總有一間在你附近！遊客只需於網上「下單」，再把行李或包裹拿到便利店或黑貓宅急便營業所，毋須懂得日語都可以操作，只需7-10日就可以把行李直送家中，方便又簡單！

 

 

　　YAICHI TRAVEL現正進行期間限定優惠推廣，即日起至5月31日，運費可享高達63折的折扣優惠，30公斤或長闊高總和180公分的行李或包裹，只是16,575円（約$900）!

 

 

　　一般行李收費，留意以較大或較重為準，如客人的行李體積為140cm，但實際重量只有10kg，該行李會以140cm收費。

 

　　順帶一提，YAICHI集團是全港最大的網上日本網上百貨，是由東瀛遊主席兼執行董事袁文英先生等管理層合資的私人公司，旗下包括YAICHI國際及YAICHI TRAVEL。

 

YAICHI TRAVEL

網址：https://yaichi.co/travel

 

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#黑貓宅急便 #去旅行 #Yaichi Travel #7-Eleven #travel news #日本 #YAICHI #FamilyMart
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk