金像獎2025│衛詩雅奪影后，朱栢康拎「男配」變喊包 劉青雲四奪影帝 《九龍城寨》獲9項大獎成大贏家

《第43屆香港電影金像獎》於昨晚（27日）舉行，全晚共頒發19個獎項，由衛詩雅《破‧地獄》和劉青雲《爸爸》成為今屆的影后、影帝，《九龍城寨之圍城》則成為大贏家，共奪得9個獎項，當中包括「最佳電影」大獎！電影公司隨即宣布，播映一周年兼載譽歸來，故將於5月1日「城門再開」於香港戲院再度上映《九龍城寨之圍城》。反觀有18項提名的《破‧地獄》，最後只獲得5個獎項。今屆頒獎禮上星光熠熠，大會邀請了劉嘉玲、梁朝偉、林青霞等人擔任頒獎嘉賓。

今年的頒獎禮，新知舊雨齊集，由柏安尼女兒許恩怡打頭陣，與王菀之合演一場歌舞來揭開頒獎禮序幕，而頒獎嘉賓則是重量級的林青霞、梁朝偉、劉嘉玲等。而去年奪得「最佳女主角」的余香凝，今年變成頒獎嘉賓；劉嘉玲則擔任「最佳男主角」的頒獎嘉賓，還大讚角逐最佳男主角的演員如林峯、郭富城等人靚仔，當然也不忘高度讚揚自己丈夫梁朝偉靚仔，在現場大曬恩愛！而張家輝和陳法拉上台頒獎時，就以自己的電影《贖夢》中的角色出場，令觀眾驚喜不已。

今年參賽的電影甚受歡迎，獎項競爭相當激烈，最後由《破‧地獄》、《九龍城寨之圍城》和《爸爸》勇奪主要獎項。在《破‧地獄》中飾演兩兄妹的朱栢康和衛詩雅，分別奪得「最佳男配角」以及「最佳女主角」，他們齊齊激動到變成「喊包」，朱栢康見證「妹妹」衛詩雅為電影努力付出，所以當她得獎時，朱栢康哭得更犀利，情緒比自己得獎時還要激動。

可惜，「父親」許冠文並未能憑《破‧地獄》奪得「最佳男主角」，朱栢康表示不能以遺憾來形容，他在慶功宴上接受訪問時表示，拍攝這套電影令整個團隊建立友好關係是最寶貴，反而票房、得獎只屬其次，「大家建立關係好似一家人，相信老竇都會知。」他們還希望將來有機會原班人馬再合作。

電影《爸爸》中的「一家三口」，飾演夫妻的劉青雲、谷祖琳和戲中飾演他們兒子的蘇文濤齊齊得到嘉許，劉青雲憑此戲四度封帝，成績直逼曾六奪影帝的梁朝偉，劉青雲表示自己從沒有想過超越對方，並讚賞梁朝偉已經是Legend 。今年太太郭藹明並沒有一同出席，劉青雲表示她於幕後負責為自己打點出場服裝。至於谷祖琳和蘇文濤分別奪得「最佳女配角」以及「最佳新演員」。

《九龍城賽之圍城》成為全晚大贏家，共得9個獎項，包括：「最佳攝影」、「最佳剪接」、「最佳美術指導」、「最佳服裝造型設計」、「最佳動作設計」、「最佳音響效果」、「最佳視覺效果」、「最佳電影」和「最佳導演」獎項。電影公司老闆古天樂於台上發言，並不忘鼓勵後輩演員：「希望以後金像獎，唔係喺完結片尾時先見到新人個名，嚟緊就由新人帶領香港電影走出新一步，呢個係我最想講嘅！」

面對巿道低迷的困局，監製之一的莊澄更謂：「香港電影依家係困難時期，希望同業、年輕一輩，唔好放棄，繼續努力，堅持下去就係勝利，香港電影加油！」在《九龍城寨之圍城》慶功宴上，更有喜事宣布，《九龍城寨之圍城》上映一周年，載譽歸來，將於5月1日「城門再開」於香港戲院再度上映。古天樂亦開心謂：「我好開心，真係攞好多獎！起碼證明呢部戲可以行出海外，去到日本、去到康城，我哋嘅努力冇白費。」

第43屆香港電影金像獎賽果：



最佳電影：

《九龍城寨之圍城》



最佳導演：

鄭保瑞《九龍城寨之圍城》



最佳男主角：

劉青雲《爸爸》



最佳女主角：

衛詩雅《破‧地獄》



最佳男配角：

朱栢康《破‧地獄》



最佳女配角：

谷祖琳《爸爸》



最佳編劇：

陳茂賢、鄭緯機《破‧地獄》



新晉導演：

Robin Lee《香港四徑大步走》



最佳新演員：

蘇文濤《爸爸》



最佳攝影：

鄭兆強《九龍城寨之圍城》



最佳剪接：

張嘉輝《九龍城寨之圍城》



最佳美術指導：

麥國強、周世鴻《九龍城寨之圍城》



最佳服装造型設計：

余家安、葉嘉茵《九龍城寨之圍城》



最佳動作設計：

谷垣健治《九龍城寨之圍城》



最佳原創電影音樂：

朱芸編《破‧地獄》



最佳原創電影歌曲：

普渡眾生《破‧地獄》



最佳音響效果：

姚俊軒、張文愷、杜本立《九龍城寨之圍城》



最佳視覺效果：

林駿宇、馬肇富、林嘉樂、余國亮《九龍城寨之圍城》



最佳亞洲華語電影：

《老狐狸》



終身成就獎：

徐克、施南生



專業精神獎：

姜小亮、韓冬青