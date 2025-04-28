Duffy與好友主題電車全景遊最後召集！粉絲必備透明珍藏票與毛公仔，紀念專區及電車通行證

五一黃金周好去處推介︰Duffy與好友主題電車全景遊！仲未去打卡的迪士尼粉絲真係要把握機會啦，Duffy與好友主題電車全景遊將於5 月7日結束，大家可與Duffy與好友毛公仔排排坐，同時收藏特別版透明珍藏票、叮叮乘車紀念卡 及別注主題印章，還有 2天香港電車通行證「黃金套票」，於長假期漫遊港島區。

Duffy 與好友主題裝飾打卡

Duffy與好友毛公仔首次結伴乘搭 電車全景遊，為港島鬧市添上奇妙春日色彩。Duffy 與好友粉絲來到，打卡停不了！大家乘坐仿1920年代開放式設計的古雅電車，在開篷電車上享受1小時的特色觀光之旅。路線A上環（西港城）總站至銅鑼灣站，或路線B銅鑼灣站至上環（西港城）總站。

主題車廂入面除了繽紛彩旗，仲有一班Duffy與好友毛公仔全程陪伴你遊車河，記得同大大小小的Duffy 與好友毛公仔多角度瘋狂打卡，排排坐電車遊。

「電車全景遊」穿梭於港島鬧市中心，車上提供8種不同語言的導賞服務，沿途敍述引人入勝的香港故事及電車歷史，深度認識香港。隨團附送2天電車通行證，憑證免費無限次乘坐普通載客電車遊走港島各區。大家更可參照我們的免費主題之旅地圖沿著電車線探索超過60個有趣地方。

參加Duffy與好友主題電車全景遊的朋友，有機會獲贈「Duffy與好友」主題特別透明珍藏票，2款設計分別印有「Duffy、ShellieMay、StellaLou、Gelatoni」及「LinaBell、CookieAnn、’Olu Mel」組合，各款限量800張，隨機派發乙款。相關透明套票只會於活動期間派發，萬勿錯過！

萌粉可於登車時精選最喜愛別注主題印章，於紀念卡上蓋章，擁有Duffy與好友主題叮叮乘車紀念卡。香港電車更新設紀念專區 ，各位乘客可以於隨團奉送叮叮明信片上，即席寫上今趟旅程所見所聞，大會由代為寄出。

幸運的Fans可遇上「Duffy與好友」主題普通電車打卡。

Duffy與好友主題電車全景遊

日期︰即日至5月7日

內容︰懷舊電車暢遊港島一小時+兩天內不限次數乘搭普通載客電車

費用︰成人$180、4 至11歲小童$110

https://www.hktramways.com/tc/tramoramic