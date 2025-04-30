移民英國｜「小紅書」女生想移英，港男持BNO成擇偶條件？

最近社交媒體廣傳一則「小紅書」帖文，有中國女生向網民詢問，如果另一半持BNO簽證，但又沒有同居證明，能否以伴侶（BNO Dependent）身份申請簽證？一旦分手，雙方的簽證會否受影響？

這則帖文引起網民爭議，不少人指責「小紅書」女生只是想靠港男移民英國，有點像上一代的「假結婚」。

擁有BNO成為中國女生的擇偶條件，並非新鮮事，早前「小紅書」甚至出現移英攻略，其中一個方法，就是結識擁有BNO的港男。更甚的是，有人「教路」，如果另一半是英國人，向移民局提供「家暴」的證據，便能快速入籍，連「移民監」也不用坐。

對某些人來說，戀愛、婚姻只是一個移民工具，通俗地說，就是「陰道移民」。

如果熟知中國民情，這些扭曲的價值觀並非一朝一夕建立的，從一直以來的聘禮文化，到近年興起的「相親角」，大家都會列明擇偶條件，看的不是性格、興趣是否適合，而是職業和收入，是否有物業。

於我而言，這種「明碼標價」的婚姻交易，比起古時的「盲婚啞嫁」沒有進化多少，一個村民可以為了一頭牛而將女兒嫁給隔壁的李四，來換取更好的物質生活，現代女生也可以為了一本外國護照而將自己嫁給某人，最大的分別是「自願」和「非自願」，以婚姻作為交易的本質，並沒有改變。

當「陰道移民」成為中國熱話，先不論這件事是否道德，應該要問大家為何如此熱衷移民，一本外國護照能成為擇偶條件，外國的月亮真的比較圓？