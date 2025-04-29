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29/04/2025

辣手對付Haters

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #haters #姜濤 #王晶 #抹黑 #鎖戶
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

    每周更新

Photo: 部分圖片由作者提供

　　基本智慧：人怕出名豬怕肥、樹大招風、食得鹹魚抵得渴⋯⋯

 

　　都是一個簡單道理——做人要食「全餐」，唔可以只食喜歡的，拒絕不喜歡或難食的。

 

　　這個道理，初入演藝圈的年輕人，好難理解，故此，當萬千寵愛在一身時，就會飄上天，快樂無比，直至有一天紅起來，就會因種種原因遭同行/同事妒忌、對家打擊⋯⋯又或有Haters純粹小器睇你唔順眼，作出種種攻擊，有理或無理，輕手或重手。

 

網上留言板滿布討厭的Haters，不敢現真身，只似魔鬼般不停發放負能量，必須辣手見一個block一個！(Shutterstock)

 

　　今日講起這話題，因最近「萬千寵愛在一身」的姜濤突被老前輩炮轟，食正無妄之災。幸而，出道已幾年的濤仔，開始有點功力，加上後面的智者教如何回應，才得體地將問題解決。　

 

樹大當然招風，這是天然定律，做得當紅藝人，背脊怎不被射幾百支來自各種原因的箭？

 

　　看台公論，整體是姜濤全勝；發炮的前輩，冷靜下來計較自己公眾形象是加分或是減分，相信心裏有數。

 

「姜濤vs王晶」事件，早令觀眾對兩人的公信力及公眾形象下了鮮明的判斷。

 

　　小弟早年管理香港電台第二台，正正要經常心理輔導年輕同事。佢哋絕大部分從未有準備會無情情受攻擊，故此，一旦被人在媒介（報章、雜誌、電視、電台）批評，又或收到投訴後，十之八九會手足無措，士氣低沉。

 

　　遇到這種情況，我就要拆解及教育。拆解是教佢哋分析點解自己會被批評，是真的做得差，或是純別人的言論自由，當然，更可能是在冒起時，受敵對機構攻擊抹黑。總之，江湖生態中，甚麼也可能發生，知道原因而唔上心，你的功力已增長一半。

 

　　另外，當然不能任人魚肉，適當時候，也要高調反擊對手——唔好恰我，請你過主，搵食行遠啲。即如近月的特朗普，你怕佢，就食硬你，當你鷓鴣咁撳。但若你自己有足夠實力，就可採取中國式回應——睬你都傻，我唔會撩你，但我絕唔會怕你。

 

　　早年小弟試過被「友台」的大聲公朝朝高調抹黑，但香港電台素來強調台有台格，絕不容主持與對手打爛仔交。咁點？

 

　　對方日日發炮，當然有自己的「議程」(Agenda)，而呢類人，必定有大量利害衝突操作唔見得光。咁就易，先傳話畀對方，你再玩我，我一定玩殘番你，因手頭已有你ABCD料。

 

　　結果邊個縮？你話呢？

 

我也曾被「友台」的大聲惡人日日放箭抹黑，容忍及害怕並沒有用，最佳方法是找出佢死穴再一劍封喉。

 

　　另外，對付網上Haters，小弟亦有一套，非常簡單——鎖戶。

 

　　一般網友誤會個個版主都好緊張粉絲數目，所以，不時揚言你唔做乜乜物物我就unfriend你。

 

　　不少老友問點搞，其實易，又係睇邊個著緊啲。物以類聚人以群居，呢類咁無品之人，黐埋嚟都影響我社交平台形象。所以，凡粗口爛舌或宣揚偏激政治觀者，一律即鎖！

 

社交平台對付Haters很易，輕輕一按Block掣已可。我的經驗，愈block得多Haters，愈多優質粉絲入組。(Shutterstock)

 

　　就此，8年過去，12萬Followers中，一個都不會講粗口，也絕少撩交打撩交嗌，奇景。

 

　　處理Haters，必須辣手！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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