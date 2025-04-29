2025年電商素材懶人包：精選13個免費商用素材網站，涵蓋圖片、影片、音樂及Icon圖示

經營網店不只是上架商品那麼簡單，你還需要兼顧視覺設計、內容行銷、銷售策略等多個環節，每一部分都影響着網店的成功。想知道如何用更少的時間創造更大的效益，做少啲、賺多啲？答案就在於善用免費的線上工具！這些資源能大幅提升你的工作效率，讓網店更具吸引力。即使你是單人經營，也能輕鬆扮演設計師和行銷專家的角色，打造出專業的品牌形象。本文為你整理了四大類實用的免費素材工具與平台，涵蓋圖片、影片、音樂和圖示，幫助你省時省力，讓網店脫穎而出，吸引更多顧客，提升銷售額！

1. 第一類：免費圖庫及影片庫和Icon圖示素材

市面上的免費圖庫五花八門，但圖片的數量、品質和適用場景各有不同，讓人挑花了眼。以下為你精選三個廣受好評的圖庫平台，幫助你快速找到符合需求的素材！這些平台各有特色，能滿足不同類型的網店需求，像是美食、時尚或生活用品等。使用前，建議你仔細閱讀各平台的使用規則和授權條款，因為有些圖片可能有限制，確保你的使用安全又合法，省去不必要的麻煩。

Pexels

Pexels 提供中英文介面，圖片主題非常豐富，從生活場景到商業氛圍應有盡有，無論是個人項目還是商業用途都非常合適。根據它的規定，所有照片都能免費使用，毋須標明來源，還允許你自由編輯，例如更改背景顏色、移除特定元素，因應你自己所需而調整，是所有免付費圖庫裡最具有改圖彈性的網站之一。這樣的靈活性讓 Pexels 成為許多電商店主的首選，特別適合想自己動手設計卻又希望省時的你。它絕對是免費圖庫中的最佳選擇！

Unsplash

Unsplash 是目前擁有高品質、高畫質情境照的免費圖庫網站，大多來自高度專業的攝影師，適合美容美髮、生活雜貨相關產業，令到網站更有生活質感等。雖然只有英文介面，但操作非常直觀，你可以透過關鍵字搜尋或瀏覽目錄輕鬆找到理想的照片。Unsplash 的照片可免費使用，無需標明來源，還能自由編輯，讓你隨心打造獨特的視覺風格。它尤其適合追求高質感設計的店主！

Pixabay

Pixabay 是熱門的圖庫網站，它的圖片毋須額外授權就能免費使用、編輯或商用，深受不同網店店主喜愛。除了圖片，同時涵蓋短片、自然美景、城市縮時等多種類型，讓你有更多選擇打造獨特內容。無論是為網店首頁增添背景，還是為社群貼文增加吸睛元素，Pixabay 都能滿足你的需求。而且素材品質穩定，絕對是電商行銷不可或缺的資源之一！

免費Icon圖示素材

簡單的 Icon 圖示能讓你的網店資訊更一目了然，減少文字堆砌，同時提升整體設計的專業感。現在你毋須請設計師，就能輕鬆找到符合品牌風格的圖示！只要輸入相關關鍵字，就能挖掘出許多免費資源，省時又省力。這些圖示可以用在導航列、產品分類或促銷廣告中，讓顧客快速抓住重點，提升瀏覽體驗，是打造友善網店的小秘訣！

Flaticon

Flaticon 提供數量龐大的 Icon 圖示，涵蓋各種風格和主題，讓你輕鬆找到符合網店需求的素材。其中最令大部分設計師和使用者喜歡的就是 Icon 包，預設會以「ICONS」為單位，若我們將搜尋方式，改為「PACK」，可搜尋以同個風格或系列為一組（包）的 icon。免費方案的素材已經非常豐富，只需標明授權來源即可用於商業用途，超適合預算有限的店主。如果你選擇付費帳戶，則毋須標示來源！

2. 第二類：免費影片庫

影片在宣傳上扮演著重要的角色，尤其是在短影片愈來愈盛行的時代，一段精彩的影片能在幾秒內抓住顧客的目光，留下深刻印象，甚至促成購買。如果你還沒時間或設備拍攝自己的影片，免費影片庫就是你的好幫手！以下推薦兩個實用平台，助你打造吸睛的視覺體驗：

Coverr

Coverr 提供上千部專業高清影片，所有影片都可商用，不需註冊即可下載。包含mp4、ogv 及webm 三種影片格式。不過使用時記得要標記該影片攝影師或 Coverr.co。如果你想把影片嵌入網店首頁或產品頁面，Coverr 還貼心提供 HTML 和 CSS 程式碼教學，即使不熟悉網頁設計，也能快速上手，打造出高質感的網店體驗，讓顧客一進站就驚艷！

Videezy

Videezy 是一個提供免費 HD 影片、動態背景和 After Effects (AE) 模板的平台，值得注意的是，部分素材還是需要標記來源，因此在下載或搜尋時，務必仔細查看授權條款，以確保符合使用規定。相比其他平台，Videezy 提供更多 After Effect 模板，非常適合影片有豐富剪接經驗的電商店主，根據品牌風格和目標客群結合影片編輯工具如 Adobe Premiere進一步加強影片內容呈現。

3. 第三類：免費圖片設計工具類別

想自己做出精美的廣告圖，但不會使用 PS、AI等專業廣告設計工具嗎？隨着AI技術日趨成熟，圖片設計工具近年發展迅速，大幅提升設計效率與易用性，即使不懂設計也可以透過AI的協助下，設計合適的廣告、社交媒體素材！Canva 是目前最多人使用的設計工具，而且收購了以上提及的圖庫 Pexel，令到Canva內已有大量圖片素材。除了 Canva 以外，本篇懶人包也會分享另外三個實用的設計工具：

Vivipic

網路搜尋「設計工具」，大部分是由歐美品牌開發的軟體。這時你開啟網頁，發現裡面都是「歐美風格」的模板，也沒有提供足夠的繁體中文。

Vivipic 是一款專為亞洲電商打造的線上設計軟體，正好補足 Canva 的風格偏歐美的問題，不但提供豐富的模板、素材和工具，讓任何人都能輕鬆創作專業級的設計。 Vivipic 的使用介面簡單易懂，即使沒有任何設計經驗，也能快速上手。

Creative Cloud Express by Adobe

作為設計工具的龍頭 Adobe 所推出的免費設計工具，提供了豐富的範本、媒體（圖片、影片、音樂）、素材可供使用，而且支援在手機上使用，讓你在設計上更加方便，無須完全從頭開始。不單兼具圖片設計，亦可以剪輯影片，介面和 Canva 相似。而且可以配合他們自家 Adobe AI 的技術，每個月免費生成一定數量的 AI 圖片！在字體上中文字選擇較少，如果找不到自己想用的免費字型，也可在使用付費方案後，使用字型清單中的付費字型，或是自行上傳需要的字型檔案。

4. 第四類：免費音樂素材

正如上文提到社交媒體的影片愈來愈重要，宣傳上不只是單靠圖片和文字就足夠，而音樂是讓影片脫穎而出的關鍵！根據Meta的研究，每段影片首3秒是最重要的Hook，決定觀眾會否留下繼續觀看。選對音樂能瞬間拉近與顧客的距離，提升氛圍感。相反，音樂不搭可能讓人想立刻滑走。以下為你推薦五個可商用的免費音樂平台

YouTube 音效庫

YouTube 擁有自家音效庫，向用戶提供免費背景音樂和音效。他們定期加入新曲目，頻率為一個月兩次。雖然音樂可作商業用途，但部分作品要求用戶列明出處。如不希望受到相關守則約束，記得下載音樂前，請先確認作品是否「不需註明出處」（Attribution Not Required）。

SoundCloud

SoundCloud 是全球大型音樂平台之一，註冊用戶數目高達 1.75 億。要在這平台搜尋可商用的音樂，用戶在搜尋引擎輸入關鍵字後，請在頁面左方按下「Track」（音軌），然後在「Filter Results」（篩選結果）內的版權選項（©），選擇「To modify commercially」（可作商業性修改）或「To use commercially」（可作商業使用）。雖然有些作品可供免費下載，但謹記先閱讀作品描述，了解使用守則。

Freesound

Freesound 是一個聲音共享平台，用戶註冊帳戶後，可隨時上載和下載不同聲音素材，例如背景音樂和環境聲效。除了留言功能，平台亦提供搜尋引擎，讓用戶根據關鍵字尋找所需素材。

Freepd

Freepd 的音樂題材超級多元，涵蓋恐怖、浪漫、喜劇等多種情緒，全部屬於「CC0 1.0 通用」授權，可直接用於商業用途，無需註冊就能下載，省時又省力！無論你需要為促銷影片找輕快旋律，還是為品牌故事找感性配樂，Freepd 都能滿足你的需求。

Musopen

Musopen 是個非牟利音樂網站，搜羅不同時期的古典音樂，當中不少作品均屬於「公眾領域標章 1.0」，不需額外許可即可商用，特別適合想為品牌增添優雅氣質的店主。用戶搜尋音樂時，可加入不同篩選條件，例如長度、情感、版權協定等，非常方便。

免費素材使用注意事項

使用免費、可商用的音樂、圖片素材等，要注意的是，商戶下載音樂、素材前，應細閱相關使用守則，尤其用戶需否受共享創意（Creative Commons）特許條款約束，或者該平台所提及的 Attribution。

甚麼是共享創意（Creative Commons）？它是一個美國非牟利組織，提供多款特許條款組合，方便創作者與大眾分享作品時，同時保留一些權利。以「姓名標示 4.0 國際」為例，如作品屬於這個類別，雖然可作商業用途，但用戶需遵守一些條款，例如列明作者名稱、有否修改原作等。詳見：關於授權條款 - Creative Commons

Boutir 幫你做少啲，賺多啲 - AI圖片上架師

對不少商戶而言，其中一個經營網店的煩惱，就是處理上貨工序；如需人手逐一將大量新品上架，過程絕對非常耗時。然而，如你是掌舖商戶的話，就可免費使用掌舖獨家的網店「AI上架師」功能，1分鐘助你上架10件以上的商品，助你輕鬆解決以上難題之餘，還能享受以下便利，提升營運網店的效率：



● 自動美化商品相片、去除原來相片背景

● 識別及自動撰寫商品名稱

● 即時生成有利搜尋引擎優化（SEO）的商品描述

● 1分鐘即完成商品上架並生成商品連結





