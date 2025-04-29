百日之後，特朗普會繼續「大有作為」嗎？

今天是美國總統特朗普再度執政的第100天，他的支持者認為，他認真兌現了去年競選總統時的承諾，大量遣返非法移民，緩解了美墨邊境地區的人道危機；他還起用特斯拉電動車的老闆馬斯克，大幅削減華盛頓的官僚機構，為美國政府節省大量開支。而批評他的人則強調，特朗普對全世界發動關稅戰，讓美國的盟友遭受衝擊，損害了美國的聲譽，也削弱了美元的地位，而且會令美國通脹升溫，給民眾生活增加負擔。與此同時，特朗普任命的政府官員藐視司法機構在美國政治體制中的地位，拒不執行法官的判決，用行政權力對抗司法體制，損害了美國的司法獨立，令世界失去對美國政治制度的信心，未來會阻礙美國吸引全球人才，並給美國的經濟發展帶來損害。如果經濟環境轉差，民意支持度下降，特朗普還能繼續「大有作為」嗎？

最新民意調查結果顯示，特朗普獲得的支持率有所下降，目前僅維持在45%左右，大約55%受訪者不滿意他的工作表現。除了政治立場之外，他的治國方法也引起很大爭議，因為他在上任100天內提出的各項政策目標，基本上都是靠總統行政命令來推動（在100天內共簽署147項行政命令），其中一部分有違美國法律的規定，也未獲得國會的授權；有些更直接針對那些與他立場相左的政府官員，因而引發了各種法律訴訟。對於遵紀守法的美國人來說，這樣的局面是完全不可接受。

特朗普透過簽署總統行政命令推行政策，繞開美國國會的監督和限制。(AP)

藉機黨同伐異，官場醜聞不絕

特朗普上任後第一天就簽署了26項總統行政命令，目的是繞開美國國會，令國會失去對政府行為的監督權和限制權。例如，他那天簽署的其中一項行政命令是要求聯邦政府人事部門停止執行多元平等包容(DEI)政策。美國輿論普遍認為，此舉是想打擊DEI政策的受益者，因為當中相當大的一部分人，在去年的總統大選中投票支持民主黨候選人賀錦麗。

特朗普不僅任命了大量「粉絲」出任政府高官（如國防部長赫格塞斯Pete Hegseth），而且希望用「削減聯邦政府開支」的理由，解僱那些對他抱有「偏見」的政府僱員，從而助他實現政治目標。為此，他透過簽署總統行政命令，將特斯拉電動車老闆馬斯克任命為新成立的「政府效率部」(DOGE)部長，讓馬斯克帶領下屬整頓聯邦政府，清除部分聯邦政府僱員，甚至撤銷一些體現民主黨理念的聯邦機構（如美國國際開發署USAID）。

特朗普任命馬斯克領導政府效率部整頓聯邦政府，結果惹來激烈反彈。(AP)

他還針對自由派聲音最強的著名高校，借「打擊反猶太主義言行」之名，要求哈佛大學等多所名校進行「整改」，向教育部定期匯報在課程設置、教職員聘用、新生錄取等方面的具體做法，並監控外國留學生的言行。這既違反了多年來保證美國科學進步與創新能力的學術自主原則，侵犯了大學教職員和學生的隱私，也給相關高校增加了行政等方面的沉重負擔。哈佛大學率先拒絕了這類無理要求，特朗普政府隨即宣布凍結該校應得的20多億美元聯邦撥款，試圖以此迫哈佛大學低頭，但至今仍無法達到目的，反而被哈佛大學告上法庭。

另一方面，特朗普任命的政府高官多數是在去年大選中幫他拉票的「超級粉絲」，這些人足夠忠誠，開口閉口不是「總統是最棒的交易高手」，就是「總統得到美國人民的全力支持」，但在其他方面則經常鬧笑話甚至爆出醜聞（例如馬斯克在橢圓形辦公室的怪異表現、他與政府部長的內鬥等等），最典型的應屬所謂的「訊號門事件」(Signalgate)——國防部長赫格塞斯與總統國家安全顧問沃爾茲(Michael Waltz)、國務卿魯比奧(Marco Rubio)等國安團隊最高官員，在私營加密社交平台「訊號」(Signal)群組內，討論美軍轟炸也門胡塞武裝的具體行動，提前披露打擊方案，並錯誤地將原本無權知道這些信息的《大西洋月刊》總編輯高德伯格(Jeffrey Goldberg)拉入群組，明顯違反了政府相關的保密規定，但赫格塞斯卻堅稱談話內容沒有洩露機密，引起公眾嘩然。後來又有媒體爆出，赫格塞斯在另一個群組也提前披露了同類信息，而那個群組中竟然有他的弟弟和妻子。儘管特朗普依舊對赫格塞斯「高度信任」，沒有將其撤職查辦，但這類醜聞自然會令人質疑特朗普國家安全團隊的專業水準，並在國際上損害美國的聲譽。

國防部長赫格塞斯弄出「訊號門」醜聞，但特朗普沒有將他撤職查辦。(AP)

無視制度約束，動搖三權分立

美國的開國元勳設計了三權分立的政治體制，目的是避免在美國出現大權獨攬的君王。但特朗普想要得到的，恰恰是這種不受制約的權力，因此他頻繁使用總統行政命令，各類決策都不與國會領導人磋商。他同樣不理司法獨立和程序公義的原則，他領導下的政府部門拒絕執行法院作出的裁決，有兩個涉及強制遣返外國移民的事件，已經成為這段歷史的里程碑式案例。

第一個事件涉及一位在美國的薩爾瓦多移民加西亞(Kilmar Abrego Garcia)。他的母親在家鄉經營地道小吃，受到幫派分子的敲詐和威脅，10多年前，為免被幫派分子殺害，加西亞的哥哥和加西亞先後外逃避難，從墨西哥非法進入美國。加西亞抵美後，認識了他後來的妻子詹妮弗（美國公民），兩人生了兒子，住在馬里蘭州。2019年3月，加西亞與三個人在一家商店外的停車場被當地警察逮捕，理由是他們的打扮舉止像黑幫分子，而且有線報稱加西亞是MS-13幫派的活躍成員。在法庭上，加西亞否認加入過任何幫派或曾有任何幫派行為。官司拖了很久，幾經周折，法官最終裁定加西亞為幫派分子的證據不足，他可以在美國合法居留。

但今年3月15日，特朗普政府大規模遣返非法移民的巨浪「捲走了」加西亞。他被移民與海關執法局(ICE)誤認為MS-13幫派分子，強行遣返到薩爾瓦多，關入一個專門收容幫派分子和嚴重罪犯的監獄。加西亞的妻子找律師提出起訴，要求當局將她丈夫帶回美國，以免他在監獄中遭遇不測。政府方面拒絕了她的請求，但後來承認這是一次行政出錯。官司一直打到聯邦最高法院，4月10日聯邦最高法院九位大法官的一致意見認定，將加西亞送到薩爾瓦多屬於非法，政府應為加西亞返回美國提供便利。

加西亞的妻子（右二）要求當局將她的丈夫帶回美國 (AP)

但特朗普政府表示，加西亞已經在薩爾瓦多，超出了美國司法管轄權的範圍，政府做不到法院的要求。但加西亞的律師和美國輿論認為，薩爾瓦多接收加西亞和其他美國官方遣返的人，是因為美國政府向薩爾瓦多提供了經濟上的利益（給錢），因此美國政府完全可以用經濟槓桿來促成加西亞返回美國，只是政府不願做，明顯是在藉故拒絕執行最高法院的裁決。

最近的另一個事件，是新奧爾良市兩位非法移民和她們的孩子日前被ICE遣返到洪都拉斯，幾個孩子年齡在2歲到11歲之間，他們都是在美國出生的美國公民。代表兩位母親的人權組織律師向媒體披露，兩人遭受了同樣的厄運，都是在毫無準備之下被當局單獨拘禁，不僅見不到自己的孩子，而且無法聯繫家人或朋友，沒法託付他們撫養孩子。律師提出訴訟之後，法官裁定政府未經合法程序便將美國公民送到外國，屬於違法行為。但國務卿魯比奧和主管移民事務的最高官員霍曼(Tom Homan)卻說，政府沒有遣返美國公民，是母親要帶孩子一起走。

這類事件顯示出，特朗普政府並不在乎法院的判決，甚至已知法院的判決也拒絕執行。由於政府控制著執法隊伍，如果沒人執法，法院的裁決有甚麼用？這種思維會嚴重動搖人們對法治的信心，可能會讓下一代美國人不再自覺遵守法律，甚至心存僥倖，知法犯法。

關稅擾亂市場，美國同樣受害

至於特朗普的經濟政策，其實已經毋須再多說。時至今日，幾乎所有人都知道甚麼是關稅，美國提出的所謂「對等關稅」是多麼不對等。特朗普的高關稅政策已經擾亂了國際市場，破壞了傳統供應鏈，拖慢了經濟增長，但美國未必能從中獲得很大益處，甚至還可能同樣受害。

特朗普的高關稅政策令美國企業同受害 (AP)

實際上，美國人已經開始感受到特朗普關稅帶來的各種痛。《紐約時報》的最新報道說，美國伊利諾伊州一家名為「學習資源」的教育公司正在等候從中國深圳發貨的集裝箱，箱內有兒童望遠鏡和識字卡片等教學用具。該公司CEO伍登伯格估計，當貨輪抵達美國時，不論是交關稅提貨，還是放棄貨物不要，都會讓公司蒙受巨大損失，如果政府不盡快降低或取消高關稅，他的公司恐怕熬不過去了。已被迫上絕路的伍登伯格選擇到法庭告政府，指控特朗普無權加徵如此巨大的關稅。這篇報道還說，現在有愈來愈多小企業控告特朗普政府，因為她們的生路被截斷了。

特朗普雖知美國經濟會因高關稅而遭受損失，但依然我行我素，寄望其他國家主動讓步，讓他有機會再做一次「交易大師」。而他在100天內想做但沒做到的事，估計今後的幾個100天也未必能做到。特朗普團隊今後將不得不花費更多時間和精力應對各州政府、著名高校、私人企業對聯邦政府提出的各種起訴。估計未來的歷史教科書上可能會有這樣一句：在特朗普任內，高關稅政策令美國經濟加速進入衰退，而「讓美國再次偉大」(MAGA)只不過是一個曾經有效的競選口號。