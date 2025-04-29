屯門黃金海岸繡球花節｜5月1日過千架無人機匯演，萬朵繡球花海濱長廊及市集，免費穿梭巴送現金券

5 月1日有無人機表演！屯門黃金海岸將於5月1日至5日以繡球花為主題，舉行「黃金海岸繡球花節」，焦點推介5月1日晚舉行的Love in the Sky 無人機匯演，以1,288架無人機於夜空綻放繡球花，好夢幻。大家更可於繡球海濱長廊及繡球水韻花園打卡，及於黃金海岸大草坪市集食買玩，即睇免費穿梭巴士詳情及著數優惠！

黃金海岸繡球花小鎮 5月1日無人機匯演

黃金海岸「黃金海岸繡球花節」將於5月1日至5日舉行，活動首晚730pm將隆重推出「Love in the Sky 無人機匯演」，1,288架無人機將於活動首晚於黃金海岸一帶上空「繡」麗綻放，更邀請了人氣女團Lolly Talk親臨現場載歌載舞助興！

活動期間黃金海岸商場化身「繡球花小鎮」，特設兩大主題場景，包括長達120米、由近萬朵繡球花編製而成的「繡球海濱長廊」及療癒感滿滿的「繡球水韻花園」，繡球花的蹤影滿佈黃金海岸，愛花之人必到打卡。

黃金海岸大草坪將會一連五日舉行「繡球花節市集」，有超過50個特色攤檔進駐，售賣售賣特色本地手作、花藝產品、人氣小食及飲品，多場花藝及藝術手作工作坊，任你JOIN，市集檔主部分收益將撥捐兒童癌病基金。

「藝術馬拉松」表演及busker獻唱，精彩節目輪流上演。

黃金海岸酒店繡球花主題下午茶

活動首日更特設免費穿梭巴士服務來往屯門市廣場及黃金海岸，市民於屯門市廣場遊覽後可乘坐穿梭巴士到達黃金海岸參與連串精彩活動。於黃金海岸上車往屯門市廣場之乘客，更可免費獲賞HK$50 S現金券及超過50個美食購物優惠！

黃金海岸繡球花節

日期︰5月1日至5日

地點︰黃金海岸商場中庭、海濱長廊及大草地

Love in the Sky 無人機匯演

日期︰5 月1日

時間︰7:30pm

繡球花節市集

日期︰5月1日至5日

時間︰12nn – 8pm

地點︰黃金海岸大草地

https://www.goldcoastpiazza.com.hk/tc/event/gold-coast-hydrangea-festival/