五大收息股，愈揸愈安心

上日提到，由美國總統特朗普發動的全球關稅戰，令到金融市場大幅波動。如果大家開始部署退休，這其實是一次不錯的入市機會，就正如特朗普在他的社交媒體呼籲：「This is a great time to buy!!!DJT。」

不過，金融市場的變化很大，機會有時確實是稍縱即逝。執筆時再看看主要金融市場的情況，其實已經比最惡劣的時候回升了一大截（特朗普聲大大，但其實已經軟化，甚至想盡快談判，以免關稅的大棒傷害到自己國家的經濟），現在才決定入市，已經不是最好價位了。

不過，退休收息是個長遠的過程，能夠在相對低位累積收息股固然是好事，但做不到也不一定太壞。

只要收息股的派息能力沒有削弱，就可以繼續安心持有。(Shutterstock)

正如我在本欄推介的五隻退休收息股，重新執位時是2021年初，當時是近年港股唯一的一次牛市。即是說，該五隻收息股的股價，當時都處於近年各自的高位。

該五隻收息股分別是中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。

從2021年第二季開始，港股開始反覆下跌，這幾隻收息股也不能倖免，尤其該段時間起，美國開始「暴力加息」，當傳統收息股遇上市場息口大幅向上時，股價就更添壓力。

當然，我已經不斷強調，從退休收息的角度，重要的是，這些股票的派息能力有沒有變化，股價上落是其次。但我當然明白，沒有人想自己買入的股票，股價不斷下跌，如是的話，心裏頭始終會不舒服。

但如果這些股票能夠持續穩定地派息，甚至增加派息，又以一個組合來衡量，我相信，大家仍然會心安。

結果如何？上周末我替該五隻收息股再把了一次脈，情況可以用漸入佳境，甚至非常不錯來形容！

無他，2023年我在本欄檢討時，曾經用《中移動一隻救全家！》來形容整個組合的情況，因為當時不計股息收入的話，由2021年計起，只有中移動一隻是上升的，其餘都下跌，跌幅最大的領展更逾四成，我甚至要將領展列入觀察名單。

到了去年檢討時，仍然只有中移動獨領風騷，但就多了長江基建扭虧為盈。如果計及收息，就連香港電訊都有正回報。

到了今年，又再多了香港電訊扭虧為盈，即是股價上只有中電和領展是虧損的，但計及4年來所收的股息，就只剩領展是沒有正回報的。如果以一個組合來計算，總數當然是正回報（假設平均注碼）。

由此可見，即使我們不能在低位買入所有收息股（現實上也不太可能，我的組合中，只有中移動是在低位買入，所以目前股價賺最多，而領展和中電則是在高位買入，所以表現相對較差），只要市況回復正常，加上派息能力沒有削弱，整體仍然是沒問題的。

下次會就個別股票再簡評一下。





五隻退休收息股過去4年多股價變化和股息收入 股票名稱 31/03/2021收市價 25/04/2025收市價 變幅 過去4年共收股息 淨變幅 預期息率 中華電力(00002) 75.5元 65.9元 -12.8% 12.45元 +3.8% 4.8厘 長江基建(01038) 46.2元 51.75元 +12.0% 10.17元 +34.0% 5.0厘 中移動(00941) 50.95元 80.85元 +58.7% 18.39元 +94.8% 6.7厘 領展(00823) 70.8元 35.7元* -49.6% 11.3262元 -33.6% 7.4厘 香港電訊(06823) 10.06元 10.94元 +8.7% 3.0257元 +38.8% 7.5厘 資料來源：經濟通 *除淨價，因曾經以折讓價供股。另外，領展的年結日為3月31日，其餘為12月31日。

作者電郵：lkslo@yahoo.com