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30/04/2025

五大收息股，愈揸愈安心

#退休 #理財 #我要退休 #退休錦囊 #收息股
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上日提到，由美國總統特朗普發動的全球關稅戰，令到金融市場大幅波動。如果大家開始部署退休，這其實是一次不錯的入市機會，就正如特朗普在他的社交媒體呼籲：「This is a great time to buy!!!DJT。」

 

　　不過，金融市場的變化很大，機會有時確實是稍縱即逝。執筆時再看看主要金融市場的情況，其實已經比最惡劣的時候回升了一大截（特朗普聲大大，但其實已經軟化，甚至想盡快談判，以免關稅的大棒傷害到自己國家的經濟），現在才決定入市，已經不是最好價位了。

 

　　不過，退休收息是個長遠的過程，能夠在相對低位累積收息股固然是好事，但做不到也不一定太壞。

 

只要收息股的派息能力沒有削弱，就可以繼續安心持有。(Shutterstock)

 

　　正如我在本欄推介的五隻退休收息股，重新執位時是2021年初，當時是近年港股唯一的一次牛市。即是說，該五隻收息股的股價，當時都處於近年各自的高位。

 

　　該五隻收息股分別是中電(00002)、領展(00823)、中移動(00941)、長江基建(01038)和香港電訊(06823)。

 

　　從2021年第二季開始，港股開始反覆下跌，這幾隻收息股也不能倖免，尤其該段時間起，美國開始「暴力加息」，當傳統收息股遇上市場息口大幅向上時，股價就更添壓力。

 

　　當然，我已經不斷強調，從退休收息的角度，重要的是，這些股票的派息能力有沒有變化，股價上落是其次。但我當然明白，沒有人想自己買入的股票，股價不斷下跌，如是的話，心裏頭始終會不舒服。

 

　　但如果這些股票能夠持續穩定地派息，甚至增加派息，又以一個組合來衡量，我相信，大家仍然會心安。

 

　　結果如何？上周末我替該五隻收息股再把了一次脈，情況可以用漸入佳境，甚至非常不錯來形容！

 

　　無他，2023年我在本欄檢討時，曾經用《中移動一隻救全家！》來形容整個組合的情況，因為當時不計股息收入的話，由2021年計起，只有中移動一隻是上升的，其餘都下跌，跌幅最大的領展更逾四成，我甚至要將領展列入觀察名單。

 

　　到了去年檢討時，仍然只有中移動獨領風騷，但就多了長江基建扭虧為盈。如果計及收息，就連香港電訊都有正回報。

 

　　到了今年，又再多了香港電訊扭虧為盈，即是股價上只有中電和領展是虧損的，但計及4年來所收的股息，就只剩領展是沒有正回報的。如果以一個組合來計算，總數當然是正回報（假設平均注碼）。

 

　　由此可見，即使我們不能在低位買入所有收息股（現實上也不太可能，我的組合中，只有中移動是在低位買入，所以目前股價賺最多，而領展和中電則是在高位買入，所以表現相對較差），只要市況回復正常，加上派息能力沒有削弱，整體仍然是沒問題的。

 

　　下次會就個別股票再簡評一下。

 

隻退休收息股過去4年多股價變化和股息收入

股票名稱

31/03/2021收市價

25/04/2025收市價

變幅

過去4年共收股息

淨變幅

預期息率

中華電力(00002)

75.5

65.9

-12.8%

12.45

+3.8%

4.8厘

長江基建(01038)

46.2

51.75

+12.0%

10.17

+34.0%

5.0

中移動(00941)

50.95

80.85

+58.7%

18.39

+94.8%

6.7

領展(00823)

70.8

35.7*

-49.6%

11.3262

-33.6%

7.4

香港電訊(06823)

10.06

10.94

+8.7%

3.0257

+38.8%

7.5

資料來源：經濟通

*除淨價，因曾經以折讓價供股。另外，領展的年結日為331日，其餘為1231日。

 

　　作者電郵lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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