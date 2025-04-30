如何才填滿，空虛的貨架

有老友問我，有無聽過「這一個夜，那一個人」這首歌。老友可能唔知道，年紀比較大的人，大多數是中年好聲音fans，我亦唔例外，知道這首歌由林子祥原唱，黃博用嚟參賽，攞99分，現在是非常應景的歌。特朗普無端端向全世界徵收關稅，目的是填滿美債空虛的帳單，面對37萬億美債，其中6萬億在6月到期，唔向全世界徵收關稅，真係唔知點樣解決。

老友話有朋友剛從美國回來，指美國不少超市的貨架已經空空如也，老友的美國朋友唔明白點解超市唔入貨，橫掂關稅是其他國家支付，美國人是不用承擔。原來美國人一早已經被洗腦，以為關稅是其他國家支付，所以才支持特朗普開徵關稅。其實，關稅是由美國入口商先付，最後由消費者承擔，如果不清關付關稅，貨物是不可以上架，現在並不是無貨，而是貴買貴賣，貨架空虛是入口商無錢付關稅。不過，由於美國生產大量食物，所以，在食物方面，美國人暫時不用擔心。

美國不少超市的貨架清空，是因為入口商無錢付關稅。(Shutterstock)

老實說，中美貿易從「301」、「超級301」開始，雙方始終有一戰，本來美國處上風，但估唔到美國向全世界宣戰，現在就倒轉過來，中國有多少優勢，雙方勝負決定於美國超市的貨架是否空虛，或者中國工廠是否太多存貨，邊個捱唔住就邊個輸，輸的一方就會失去話語權，是很悲慘，就算贏的一方亦不好過，關稅貿易戰一定是雙輸，只是輸多輸少而已。其實，關稅貿易戰亦有一個好處，就是在結束之後，中美會回復交往一段長時間，這是中美兩國人民之福；或者中美兩國老死不相往來，這是兩國人民之苦。所有狀況都是決定於特朗普一念之間。