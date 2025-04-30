  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

30/04/2025

GLOBAL Wednesday｜內地製造業陷收縮！美國首季GDP恐大幅縮窄 美股反彈勢頭見尾聲？前瞻META、微軟業績

#hot talk 1點鐘 #港股 #香港股票 #美股 #光大證券 #湯麗鴻 #恒指 #恒生指數 #分析 #GDP #經濟數據 #美國非農 #PMI #美國通脹 #Meta #微軟 #Microsoft #MSFT #耀才證券 #01929 #萬洲國際 #01428 #00288 #周大福 #建行 #內銀股 #00939 #TSLA #Telsa #Keysight #特斯拉 #SPOT #Spotify #Palantir #PLTR #Aurora #AUR #金價 #阿里巴巴 #BABA
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　內地公布4月份官方製造業及非製造業PMI，當中製造業報49，低過市場預期的49.7，內地製造業陷收縮，數據開始反映關稅戰的影響？外圍方面，美國將公布多個經濟數據包括第一季GDP，市場預料僅有0.4%的增長，遠低於前值，美國經濟衰退問題避無可避？美股反彈浪係咪見尾聲？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/3a5TNY7vsMc?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:41開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #港股 #香港股票 #美股 #光大證券 #湯麗鴻 #恒指 #恒生指數 #分析 #GDP #經濟數據 #美國非農 #PMI #美國通脹 #Meta #微軟 #Microsoft #MSFT #耀才證券 #01929 #萬洲國際 #01428 #00288 #周大福 #建行 #內銀股 #00939 #TSLA #Telsa #Keysight #特斯拉 #SPOT #Spotify #Palantir #PLTR #Aurora #AUR #金價 #阿里巴巴 #BABA
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後

30/04/2025 15:18

大國博弈

當「多啦A夢首相」遇上「聚寶盆總統」

30/04/2025 12:33

關稅戰

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk