  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

30/04/2025

83歲蔡瀾否認病危入住ICU，出「一笑」帖文報平安 香江三大才子老友離開後，活躍社交平台

#病危 #藝人 #倪匡 #金庸 #黃霑 #影視娛樂 #深切治療 #蔡瀾 #香江四大才子 #老人病
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　83歲蔡瀾，跟已故的金庸、黃霑和倪匡齊被封為香江四大才子，蔡瀾近日被傳身體欠佳，甚至有指他被送入醫院ICU（深切治療部）留醫觀察，隨後他的秘書回覆傳媒報平安，簡單交代「老毛病休息一下」，之後蔡瀾本人亦在社交平台發帖文，輕鬆交代否認病危一事。近年來，蔡瀾屢傳患病消息，兩年前曾經跌倒入院，當時有段時間並沒有更新社交平台，外間甚為擔心他的情況。

 

 

　　蔡瀾日前突然傳出病危，送入醫院ICU留醫觀察，昨晚（29日）他的秘書回應傳媒：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」消息似乎引來大家關注，再晚一點，蔡瀾於自己的社交平台報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」。

 

 

　　蔡瀾與黃霑、倪匡和金庸被封為「香港四大才子」，不過朋友都相繼離世，蔡瀾仍然以他的人生態度笑看人生，他不止一次透露掛念昔日故友，但生活仍然積極，而且與時並進，走進年輕人世界，活躍於社交媒體，除了有Facebook帳戶外，更拍片做直播，成為銀髮族KOL，不時介紹美食。但他分別在本月初及三月尾時，在社交平台公布因為有事忙，而要暫定做直播一次，故惹來外間對他的健康問題作出揣測。

 

 

　　蔡瀾在社交媒體的帳戶經常更新，於2023年他突然有段時間停止更新，沒有分享生活小逸事，相隔一個月後蔡瀾才出帖文，自爆曾跌倒受傷，休養了一段時間，他寫道，「日記停了下來，又沒向大家說明原因，真是對不起各位。我跌了一跤，把股頸骨摔碎了。醫生即刻為我換了一塊金屬的，當今在醫院休養。這一病，手尾很長。我心情也不佳，不想做任何事，請大家原諒。日記何時再續，也不去想了，請大家給我一個空間。日後再談。」這一次「消失」後，他有時出入要坐輪椅代步，當時也令不少支持者擔心。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#病危 #藝人 #倪匡 #金庸 #黃霑 #影視娛樂 #深切治療 #蔡瀾 #香江四大才子 #老人病
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後

30/04/2025 15:18

大國博弈

當「多啦A夢首相」遇上「聚寶盆總統」

30/04/2025 12:33

關稅戰

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk