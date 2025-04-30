83歲蔡瀾否認病危入住ICU，出「一笑」帖文報平安 香江三大才子老友離開後，活躍社交平台

83歲蔡瀾，跟已故的金庸、黃霑和倪匡齊被封為香江四大才子，蔡瀾近日被傳身體欠佳，甚至有指他被送入醫院ICU（深切治療部）留醫觀察，隨後他的秘書回覆傳媒報平安，簡單交代「老毛病休息一下」，之後蔡瀾本人亦在社交平台發帖文，輕鬆交代否認病危一事。近年來，蔡瀾屢傳患病消息，兩年前曾經跌倒入院，當時有段時間並沒有更新社交平台，外間甚為擔心他的情況。

蔡瀾日前突然傳出病危，送入醫院ICU留醫觀察，昨晚（29日）他的秘書回應傳媒：「老毛病休息一下就好，沒大礙的不用擔心。」消息似乎引來大家關注，再晚一點，蔡瀾於自己的社交平台報平安：「謝謝大家關心，未至於病危，請不必擔心。一笑」。

蔡瀾與黃霑、倪匡和金庸被封為「香港四大才子」，不過朋友都相繼離世，蔡瀾仍然以他的人生態度笑看人生，他不止一次透露掛念昔日故友，但生活仍然積極，而且與時並進，走進年輕人世界，活躍於社交媒體，除了有Facebook帳戶外，更拍片做直播，成為銀髮族KOL，不時介紹美食。但他分別在本月初及三月尾時，在社交平台公布因為有事忙，而要暫定做直播一次，故惹來外間對他的健康問題作出揣測。

蔡瀾在社交媒體的帳戶經常更新，於2023年他突然有段時間停止更新，沒有分享生活小逸事，相隔一個月後蔡瀾才出帖文，自爆曾跌倒受傷，休養了一段時間，他寫道，「日記停了下來，又沒向大家說明原因，真是對不起各位。我跌了一跤，把股頸骨摔碎了。醫生即刻為我換了一塊金屬的，當今在醫院休養。這一病，手尾很長。我心情也不佳，不想做任何事，請大家原諒。日記何時再續，也不去想了，請大家給我一個空間。日後再談。」這一次「消失」後，他有時出入要坐輪椅代步，當時也令不少支持者擔心。