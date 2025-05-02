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02/05/2025

82歲白韻琹精靈拖謝偉俊參與活動 傳患腦退化症，堅稱不會忘記丈夫

#影視娛樂 #李琳琳 #藝人 #謝偉俊 #腦腿化 #姜大衛 #白韻琹
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Text: wong lin lin rachel

　　一代才女白韻琹，年屆82歲，近年被指患有腦退化症，已經甚少跟丈夫謝偉俊恩愛出席活動。日前，二人罕有地一同現身出席公開活動。白韻琹全晚笑容滿臉，而且接受訪問時反應甚快。深愛著丈夫的她，被問及患病傳聞，以及會否忘記丈夫時，她堅決回答：「唔會」。

 

 

　　白韻琹與丈夫謝偉俊一同出席公開場合，同場還有姜大衛與太太李琳琳、兒子姜卓文。活動上，被傳患有腦退化症的白韻琹精神奕奕，只是走路時較緩慢，有時要丈夫在旁攙扶。

 

 

　　謝偉俊提到白韻琹的身體狀況：「佢啲健康指數比我更正常，只係短期記憶會差啲，但會記得一啲老歌、舊戲，有時自己會唱下歌，間中會飲茶、打麻雀，同朋友傾下偈，但我都係喺佢後面陪伴。」訪問期間，白韻琹反應敏捷，回答時很風趣。被問到記憶力有時較差，會否把謝偉俊也忘記時，她立刻堅定地回答：「唔會。」

 

 

　　80年代白韻琹主持電台節目《盡訴心中情》，不時解答別人的感情問題，她有獨特的個人見解，她與謝偉俊的姊弟戀，二人年紀相隔15歲，當年拍拖不被看好，但二人相愛不理世俗眼光。1989年開始同居，1997年結婚。

 

 

 

　　婚後二人愛得癡纏，經常出雙入對，在眾人前曬恩愛。他們又試過一起拍全裸寫真，謝偉俊用手遮蓋白韻琹身體重要部位，當年轟動全港，謝偉俊因此事被指有損律師形象，被律師會紀律處分判停牌一年。

 

　　語出驚人的白韻琹在2013年接受nowTV《娛樂審死官》訪問，自爆與謝偉俊結婚廿多年，二人分房瞓，多年來沒有行房：「無人錫、無人攬」，並且訴心聲，坦言若可以重新選擇，她會另選其他人。之後傳出離婚消息，當時謝偉俊出席活動時回應含糊：「呢啲佢教人（離婚）啫，佢呢方面好叻，目前我哋仲在一齊，我都講過佢係伴侶同配偶，暫時都無變。」  到現在二人仍然恩愛，相信當年只是「耍花槍」。

 

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