從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後

4月22日，印度控制的喀什米爾巴哈甘(Pahalgam)地區發生恐襲，26名遊客死亡，震驚全球。據報道，這次襲擊可能與南亞穆斯林抵抗組織「虔誠軍」(Lashkar-e-Taiba)及其下屬「抵抗陣線」(The Resistance Front)有關，這些組織長期以來一直在該地區進行反印度的武裝活動。如是者，印度和巴基斯坦隨即爆發衝突，並愈演愈烈，國際社會擔心這會否引起兩個核武國家的大規模戰事，令南亞地緣局勢動盪不止，受影響的大國能袖手旁觀嗎？

喀什米爾巴哈甘地區的恐襲導致26名遊客死亡，圖為其中一名受傷遊客。(AP)

事實上，喀什米爾是全世界最複雜的地方之一，亦稱印巴地區的火藥庫，但另方面，她也曾是遊客的心中天堂、旅遊聖地。由於該地位處喜馬拉雅山麓，河川縱橫，形成了比威尼斯還要美麗的水鄉澤國，而且土地肥沃，天然資源豐富，可謂人傑地靈，當地人和旅客在戰火中，仍可以找到寧靜的一角，好好享受一下如詩如畫的山水。

相信到過喀什米爾的旅客，對當地精雕細琢的船屋旅店無不留下深刻的印象。事實上，浮游在達爾湖上的多數船屋，對當地人而言，就是重要的身家財產。

原來船屋有這樣的故事：話說英國殖民古印度之時，喀什米爾仍能保有一定的獨立性，當時喀什米爾的土皇帝不容許英國人在他們的地方買地建屋，只能做水上人家，英國人遂在湖上造出一隻又一隻的船屋居住。最後英國人撤退，便把船屋賣給喀什米爾人，後者將之改為觀光旅館，吸引了大批旅客因好奇而入住，令到大家爭著搭建船屋。

須乘艇前往的船屋旅館，是喀什米爾的一大特色。(AP)

喀什米爾有兩個首都，冬天的首都札摩(Jammu)在南邊，夏天的首都在北邊的斯里那加(Srinagar)，各領風騷。觀光客住在船屋裏，三餐全包，並可盡情飽覽湖光山色。如果沒有戰爭的話，喀什米爾堪稱是一個世外桃源。

地理決定命運，喀什米爾逐漸從天堂滑落到地獄的原因，正由於該地區位處重要戰略地理位置，其所輻射的範圍，令到印、巴、中國在近代歷史上你爭我奪。遠的不說，單從1947年印巴在英國殖民主挑撥下分治說起，當時仍是行君主制的喀什米爾，其實只希望能夠保持獨立，成為該地區的「瑞士」。

不過，喀什米爾隨著印巴分治，也一分為二，印度比巴基斯坦多佔20%土地，可是穆斯林卻佔該地區總人口七成，印度教教徒則只佔兩成，這樣的組成，在分治後自然引發衝突，並且一直是兩國之間的主權爭端焦點。印巴兩國各自聲稱擁有喀什米爾的全部主權，但實際上各自只控制部分地區，這種情況使得衝突持續不斷。印巴兩國先後出兵欲控制該地，史稱「喀什米爾戰爭」。

在國際調停下，印巴兩國在1972年簽署了《西姆拉協議》(Simla Agreement)，規定兩國必須通過國家間的談判解決問題。大家以為這可解決紛爭，但之後因為種種原因，一股穆斯林獨立力量慢慢崛起，這是以巴兩國都不願看到的。

印度政府在2019年廢除境內喀什米爾地區的自治地位，觸發喀什米爾人上街抗議。(AP)

這不得不歸咎於印度政府在2019年大選前夕宣布，正式廢除印度境內喀什米爾地區的自治地位，改為聯邦直轄區，受德里直接統治。這隨即引來喀什米爾人上街抗議，印度政府立刻在該地實施戒嚴。

這舉動令到巴基斯坦也大為憤怒，因為根據《西姆拉協議》，喀什米爾這個「特殊地區」如有任何改變，只容讓透過印巴雙邊談判來決定，當時印度同時承諾，給予該地自治地位，並透過印度憲法第370條，確立以穆斯林為主的喀什米爾地區，可在印度聯邦享有特殊地位和高度自治，而該法也規定非喀什米爾人，不可成為當地永久居民和買地。

可是，由印度總理穆迪牽頭的廢除印控喀什米爾自治地位，並有國會背書的修憲行動，乃是出自印度教民族民粹主義作祟。印度教教徒一直質疑，以穆斯林為主的喀什米爾為何享有特權，理應一早納入印度聯邦成為印度大一統的地方。事實上，高舉民族主義旗幟，正是穆迪取得連任的手段。自此穆迪揮舞其印度教民族民粹主義，來打壓印度國內的穆斯林族群，連喀什米爾的穆斯林也不放過。

印度教教徒認為，喀什米爾早就應該納入印度聯邦。(AP)

令人好奇的是，今次恐襲發生在美國副總統萬斯訪問印度期間，有評論認為這可能是肇事方希望引起國際社會的注意。不過穆迪亦立刻借題發揮，指巴基斯坦背後支持跨境反印恐怖活動，遂宣布終止印巴水資源共享協議，關閉主要陸路邊境通道，並撤銷對巴基斯坦人發出的簽證。

巴基斯坦隨即作出相應的外交報復，巴方有人懷疑穆迪試圖利用今次恐襲事件，尋求與美國政府在反恐上的團結，以緩解關稅威脅引發的緊張局勢。有另一分析則指，美國樂見南亞局勢動盪，擾亂中國的地緣政治，特別是中國在巴基斯坦重本投放的「一帶一路」項目。

有指印度總理穆迪利用恐襲事件借題發揮，緩解與美國因關稅引發的緊張局勢。(AP)

無論如何，今次喀什米爾的恐襲事件再次揭示了印巴之間深層的歷史和宗教矛盾，並可能導致更大範圍的衝突，而且隨時把中美兩國捲入其中，擴大雙方的鬥爭，成為2025年的黑天鵝之一，也未可逆料。