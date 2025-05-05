香港舞台劇獎頒獎禮2025│蘇玉華憑老公執導劇奪最佳女主角 梁祖堯封帝感觸落淚，同劇葛民輝奪「男配」

香港除了「盛產」演唱會、電影等娛樂事業外，其實也有高質舞台劇，吸引很多香港觀眾欣賞。第33屆香港舞台劇獎頒獎禮於日前圓滿結束，近年多在舞台劇發展的蘇玉華奪得「最佳女主角」（悲劇/正劇）、梁祖堯則封帝，深知製作舞台劇困難但仍然會堅持繼續做，他獲獎亦喜極而泣。

香港戲劇協會第二度自資舉行香港舞台劇頒獎禮，日前於灣仔一間海景餐廳進行。雖然沒有大規模製作，但是頒獎禮氣氛仍然十分熱烈。今屆有83位劇場工作者獲提名，角逐26個常設獎項。

蘇玉華憑舞台劇《完美證供》奪得最佳女主角（悲劇／正劇），這劇由丈夫潘燦良執導，在劇中飾演刑事辯護大狀，她在台上笑言要多謝導演、丈夫，更表示：「我覺得做戲真係唔係為咗攞獎嘅，但係當我拎住呢個獎嘅時候，我覺得佢意義非凡。點解我可以企到喺度，係因為一個團隊嘅共同努力嚟嘅。」

而梁祖堯就憑《Di-Dar》獲最佳男主角 （喜劇／鬧劇），他得獎時喜極而泣，在台上哽咽答謝風車草劇團的湯駿業與邵美君，表示20多年來做舞台劇的路並不容易：「我哋好愛呢個行業，行咗好多好困難嘅路，但無嘢會阻到我哋，我哋會用力去講、用智慧。」黃子華憑《香港式離婚》角逐最佳男主角 （悲劇 / 正劇），但最後落敗，由鄧偉傑封帝。

同樣有份演出《Di-Dar》的葛民輝，憑此劇獲頒最佳男配角（喜劇／鬧劇），相隔多年後重踏舞台劇台板，他表示現在的觀眾較多元，對黑盒劇場的關注也較多，他覺得就算做創作不容易，但有空間時也要繼續跟觀眾同喜同悲。

第33屆香港舞台劇獎獲獎名單：

最佳製作：

《Di-Dar》 風車草劇團 監製：湯駿業



最佳導演：

(悲劇 / 正劇) 司徒慧焯、黃俊達《三四郎》 香港演藝學院戲劇學院



最佳導演：

(喜劇 / 鬧劇) 盧宜敬《半桶水》 香港話劇團



最佳劇本：

許晉邦《半桶水》 香港話劇團



最佳男主角 (悲劇 / 正劇)：

鄧偉傑《六號病房》 設計對白、藝君子劇團



最佳男主角 (喜劇 / 鬧劇) ：

梁祖堯《Di-Dar》 風車草劇團



最佳女主角 (悲劇 / 正劇)：

蘇玉華《完美證供》 seeyousoon production



最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇) ：

邵美君《Di-Dar》 風車草劇團



最佳男配角 (悲劇 / 正劇) ：

梁仲恆《餐廳》 風車草劇團



最佳男配角 (喜劇 / 鬧劇)：

葛民輝《Di-Dar》 風車草劇團



最佳女配角 (悲劇 / 正劇) ：

阮韻珊《一樓一會》 恐怖在線、6DX Production Limited



最佳女配角 (喜劇 / 鬧劇) ：

李妮珊《凶的空間》 香港話劇團



最佳音樂劇男主角：

袁浩楊《花樣獠牙》 中英劇團



最佳音樂劇女主角：

張嘉瑩《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團



最佳音樂劇男配角：

董朗生《少年神農的搖滾獨白》 音樂劇作



最佳音樂劇女配角：

胡希文《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團



最佳音樂劇編舞：

Mohamed Drissi《会社人間》（重演） 香港音樂劇藝術學院



最佳填詞：

晴天林《Di-Dar》 風車草劇團



最佳原創音樂（音樂劇）：

陳慶濤《移家女孩》 同流



最佳舞台設計：

邵偉敏《亞娜》 風車草劇團



最佳服裝設計：

梁子蔚《惡之華》 藝君子劇團



最佳燈光設計：

葉俊霖《惡之華》 藝君子劇團



最佳音響設計：

陳詠杰《Di-Dar》 風車草劇團



最佳原創音樂（戲劇）：

冼樂欣、張卓行、艾浩家《天真與世故之歌》 西九文化區、天台製作



最佳化妝造型：

梁子蔚、卓子菲《惡之華》 藝君子劇團



年度優秀製作：

《三四郎》香港演藝學院戲劇學院

《天真與世故之歌》西九文化區、天台製作

《完美證供》seeyousoon production

《惡之華》藝君子劇團

《醫‧道》香港話劇團

《Di-Dar》風車草劇團推薦獎