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05/05/2025

香港舞台劇獎頒獎禮2025│蘇玉華憑老公執導劇奪最佳女主角 梁祖堯封帝感觸落淚，同劇葛民輝奪「男配」

#影視娛樂 #藝人 #梁祖堯 #舞台劇 #葛民輝 #晴天林 #謝君豪 #潘燦良 #蘇玉華 #香港舞台劇獎頒獎禮
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Text: wong lin lin rachel

　　香港除了「盛產」演唱會、電影等娛樂事業外，其實也有高質舞台劇，吸引很多香港觀眾欣賞。第33屆香港舞台劇獎頒獎禮於日前圓滿結束，近年多在舞台劇發展的蘇玉華奪得「最佳女主角」（悲劇/正劇）、梁祖堯則封帝，深知製作舞台劇困難但仍然會堅持繼續做，他獲獎亦喜極而泣。

 

 

　　香港戲劇協會第二度自資舉行香港舞台劇頒獎禮，日前於灣仔一間海景餐廳進行。雖然沒有大規模製作，但是頒獎禮氣氛仍然十分熱烈。今屆有83位劇場工作者獲提名，角逐26個常設獎項。

 

 

　　蘇玉華憑舞台劇《完美證供》奪得最佳女主角（悲劇／正劇），這劇由丈夫潘燦良執導，在劇中飾演刑事辯護大狀，她在台上笑言要多謝導演、丈夫，更表示：「我覺得做戲真係唔係為咗攞獎嘅，但係當我拎住呢個獎嘅時候，我覺得佢意義非凡。點解我可以企到喺度，係因為一個團隊嘅共同努力嚟嘅。」

 

 

　　而梁祖堯就憑《Di-Dar》獲最佳男主角 （喜劇／鬧劇），他得獎時喜極而泣，在台上哽咽答謝風車草劇團的湯駿業與邵美君，表示20多年來做舞台劇的路並不容易：「我哋好愛呢個行業，行咗好多好困難嘅路，但無嘢會阻到我哋，我哋會用力去講、用智慧。」黃子華憑《香港式離婚》角逐最佳男主角 （悲劇 / 正劇），但最後落敗，由鄧偉傑封帝。

 

 

　　同樣有份演出《Di-Dar》的葛民輝，憑此劇獲頒最佳男配角（喜劇／鬧劇），相隔多年後重踏舞台劇台板，他表示現在的觀眾較多元，對黑盒劇場的關注也較多，他覺得就算做創作不容易，但有空間時也要繼續跟觀眾同喜同悲。

 

第33屆香港舞台劇獎獲獎名單：

最佳製作：
《Di-Dar》 風車草劇團 監製：湯駿業

最佳導演：
 (悲劇 / 正劇)  司徒慧焯、黃俊達《三四郎》 香港演藝學院戲劇學院

最佳導演：
 (喜劇 / 鬧劇)  盧宜敬《半桶水》 香港話劇團

最佳劇本：
許晉邦《半桶水》 香港話劇團

最佳男主角 (悲劇 / 正劇)：
鄧偉傑《六號病房》 設計對白、藝君子劇團

最佳男主角 (喜劇 / 鬧劇) ：
梁祖堯《Di-Dar》 風車草劇團

最佳女主角 (悲劇 / 正劇)：
蘇玉華《完美證供》 seeyousoon production

最佳女主角 (喜劇 / 鬧劇) ：
邵美君《Di-Dar》 風車草劇團  

最佳男配角 (悲劇 / 正劇) ：
梁仲恆《餐廳》 風車草劇團

最佳男配角 (喜劇 / 鬧劇)：
葛民輝《Di-Dar》 風車草劇團

最佳女配角 (悲劇 / 正劇) ：
阮韻珊《一樓一會》 恐怖在線、6DX Production Limited

最佳女配角 (喜劇 / 鬧劇) ：
李妮珊《凶的空間》 香港話劇團

最佳音樂劇男主角：
袁浩楊《花樣獠牙》 中英劇團

最佳音樂劇女主角：
張嘉瑩《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團

最佳音樂劇男配角：
董朗生《少年神農的搖滾獨白》 音樂劇作

最佳音樂劇女配角：
胡希文《多士妹唱遊Graffiti》 大細路劇團

最佳音樂劇編舞：
Mohamed Drissi《会社人間》（重演） 香港音樂劇藝術學院

最佳填詞：
晴天林《Di-Dar》 風車草劇團

最佳原創音樂（音樂劇）：
陳慶濤《移家女孩》 同流

最佳舞台設計：
邵偉敏《亞娜》 風車草劇團

最佳服裝設計：
梁子蔚《惡之華》 藝君子劇團

最佳燈光設計：
葉俊霖《惡之華》 藝君子劇團

最佳音響設計：
陳詠杰《Di-Dar》 風車草劇團

最佳原創音樂（戲劇）：
冼樂欣、張卓行、艾浩家《天真與世故之歌》 西九文化區、天台製作

最佳化妝造型：
梁子蔚、卓子菲《惡之華》 藝君子劇團

年度優秀製作：
《三四郎》香港演藝學院戲劇學院
《天真與世故之歌》西九文化區、天台製作
《完美證供》seeyousoon production  
《惡之華》藝君子劇團
《醫‧道》香港話劇團
《Di-Dar》風車草劇團推薦獎

 

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