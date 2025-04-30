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30/04/2025

Pizza Hut「必勝平安包」佛誕限定回歸！舉行首屆線上「撳住嚟搶包山」大賽 免費送平安包或現金折扣券

#搶包山 #佛誕 #Pizza Hut #必勝平安包 #平安包 #Food News #著數優惠
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Text: Katty Wu

　　一年一度的長洲太平清醮又到了，Pizza Hut於5月3日至5日再次推出去年火速售罄的「必勝平安包」，更破天荒舉辦首屆線上「撳住嚟搶包山」大賽，將「搶包山」這項非物質文化遺產活動帶到線上！無需搭車又搭船逼入人山人海的長洲，只要打開Pizza Hut手機App參與線上搶包山活動，即有機會將「必勝平安包」及超過30,000張現金折扣券「袋袋平安」，「包」你過得開心又過癮！

 

 

　　「必勝平安包」的外皮是由人手搓製的招牌鬆厚批麵糰製成，內餡有近期新推極夢幻粉紅色芝士，配上香甜紅豆餡，每一口都能拉出粉紅芝士，微甜中帶鹹香，鬆軟輕盈的麵包面烙有Pizza Hut經典Logo，為節日添上全新「芝」味體驗！

 


必勝平安包（2件）$19起

 

　　另外，由5月3日起，一連三日每日上午11時。只需透過Pizza Hut手機應用程式進入活動專頁，即可參加線上「撳住嚟搶包山」活動，鬥快搶「必勝平安包」和現金折扣券，成功搶到，獎項將自動存入會員帳戶，無論身在何處都可以興奮投入節慶活動，人人都有機會做「包山王」、「包山后」！頭獎可以獲得免費「必勝平安包」，或$50現金折扣券，每樣每日有100位幸運兒！

 

 

Pizza Hut

Facebook：https://www.facebook.com/pizzahut.hk/

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