美債不再是「無風險」投資？

不經不覺，美國總統特朗普上任已經100日了，他在其第二個任期的首100日慶祝大會上發言，吹噓自己在這100日的政績，超過很多總統的整個任期，令人感到啼笑皆非。

有傳媒替他「計數」，指出他吹噓的政績中，有些是錯誤的，有些是無從䅲考的，只有小量是正確的，可見特朗普的言論真的是「噏得出就噏」，完全不嚴謹！

在特朗普當選初期，美股大幅上升，令人憧憬美國真的會再度偉大，前景一片秀麗，但當他在1月份上任之後，形勢開始出現變化，因為他的政策真的非常激進。更甚的是，當他在4月初正式揮出關稅大棒，向全球所有貿易夥伴徵收高額關稅之後，投資者開始感到憂慮。

明顯地，市場憂慮關稅戰可能會導致美國出現滯脹，最終會陷入經濟衰退。但最大的一個警號可能是美債急挫。有人形容，美債下挫是特朗普的死穴，是他不能承受的痛，因為美債下跌，等於債息上升，這樣又會令美國的財政支出大增。因此，特朗普的口風馬上放軟了，這一點可以從特朗普對美國聯儲局主席鮑威爾的態度作180度轉變中反映出來。

美債價格下跌，債息隨之上升，會令美國的財政支出大增。(Shutterstock)

回說美債大跌的原因，其中一個說法是持有大量美債的國家，包括中國在內，都在拋售美債，作為一種反制或報復手段（可能也是避險）。但撇開這種陰謀論，我認為，不排除投資者對美元資產和美元的信心開始動搖。

儘管美國的債務高達36萬億美元，但傳統上，投資者認為，美債是沒有風險的（美債的孳息率被稱為「無風險利率」Risk Free Rate），因為美國可以透過以債冚債來延續這個債務循環，背後的核心原因是投資者對美國經濟前景有信心，因為美國是全球經濟規模最大的國家，擁有最優秀的企業和人才。

但我認為，自從特朗普發動了今次史無前例的關稅戰之後，美債在投資者心目中的優越性已經逐步減退。原因是，美國單方面挑起關稅戰，迫使其他國家都團結起來，以對抗美國的霸權。

特朗普以「美國優先」作為口號，完全打破過去幾十年行之有效的「全球化」和多邊貿易方向，變成一切都回流去美國。撇開這個做法是否可行，是否可以令美國企業更有效率、賺到更多錢，但這樣做等於和其他國家打對台，只會令美國更孤立，長遠只會削弱她的經濟實力，助長了其他國的自強。

現階段要看的就是特朗普的政策，能否真的減少美國的財政赤字，以至美國的債務水平，但老實說，我對這個沒有太大的憧憬。

單看他的好朋友特斯拉創辦人馬斯克上任美國政府效率部主管3個月來，只能為美國政府減少1600多億美元的支出，比他上任時的可減2萬億美元豪言相差甚遠就可以知道，這個幾乎是不可能的任務呢！

前幾年當美國「暴力加息」時，我知道，有不少投資者都趁機買入美債（普遍是10年期，甚至是30年期的國債），以鎖定大約4至5厘左右的高息，如果美債的「安全性」出了問題，投資者應該如何自處呢？下次再續。