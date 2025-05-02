朗豪坊星球大戰萌友歷險主題展｜3米高吹氣打卡位、期間限定店、經典角色COSPLAY

「願原力與你同在！」《星球大戰》經典對白 fans點會陌生， 適逢5月4日「星球大戰日」朗豪坊聯同Hot Toys重新演繹星球大戰世界，fans 可於4大打卡位影相及期間限定店掃貨。為慶祝5月4日「星球大戰日」，帝國軍第501旅香港駐軍將於指定日期驚喜現身，大家可與經典角色近距離互動合照，及換取限定禮品，換完即止！

朗豪坊「星球大戰：萌友歷險」主題展覽以Grogu及Wicket巨型COSBI為主題，配合「Cutest in the Galaxy」設計概念，打造一個超萌力的及期間限定店。展覽區有4大打卡位，包括：3米高巨型星戰萌系角色古古Grogu及Wicket吹氣裝置首度矚目登場、Grogu原力冥想空間、萌趣造型Grogu互動區及多款首次在香港展出的Hot Toys《星球大戰》系列1:6比例珍藏人偶。

多款首次在香港展出的Hot Toys《星球大戰》系列1:6比例珍藏人偶。

另外，為慶祝5月4日「星球大戰日」，帝國軍第501旅香港駐軍將於指定日期（5月4日及17日）驚喜現身朗豪坊！粉絲除了可與經典角色近距離互動合照，更可參與現場打卡活動獲得精美禮品：5月4日限定禮品—Hot Toys Grogu COSBI造型氣球／5月17日限定禮品—紀念手幅！數量有限，換完即止。

會場限定商品包括：極具收藏價值的 Hot Toys《星球大戰》1:6比例珍藏人偶，首度曝光的COSBI盲盒系列，包括萌度爆表的古古Grogu與Wicket COSBI及毛公仔掛飾等，逾100款全新限定星戰產品，只限場內優先發售！

朗豪坊 | Hot Toys「星球大戰：萌友歷險」主題展覽

日期： 2025年4月30日至2025年5月25日

時間： 上午10時30分至晚上10時

地點： 朗豪坊4樓通天廣場

朗豪坊 | Hot Toys「星球大戰：萌友歷險」期間限定店

日期： 2025年4月30日至2025年5月25日

時間： 上午10時30分至晚上10時

地點： 朗豪坊4樓通天廣場