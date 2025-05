商業英語 │熊貓經濟熱潮必學！17個商業英語詞彙，助你輕鬆掌握國際合作

近年,「熊貓經濟」(Panda Economy)一詞頻繁出現在國際商業討論中。這不僅指大熊貓作為中國文化象徵所衍生的周邊產業,更涵蓋中國透過「熊貓外交」推動的經濟合作、貿易協定,以及文化軟實力所帶動的全球商機。香港作為國際金融樞紐,無論是跨境電商、旅遊合作,還是綠色經濟投資,都與「熊貓經濟」密不可分。

然而,要在國際職場上把握這些機遇,除了專業知識,更需精通商業英語。一句精準的英文表達,可能成為贏得客戶信任或促成跨國合作的關鍵。本周,筆者為大家整理 了17個與熊貓經濟相關的實用商業英語詞彙及例句,助你在商務溝通中自信展現自己的時事觸覺和專業知識,let’s go!



Credit: https://unsplash.com/

1. Economic Diplomacy(經濟外交)

解釋:透過經濟手段達成外交目標的策略



例句:

The panda conservation fund serves as a bridge for economic diplomacy between nations.

熊貓保育基金是國家間經濟外交的重要橋樑。



應用情境:討論中國透過生態合作拓展國際關係

2. Cultural Soft Power(文化軟實力)

解釋:以文化影響力提升國際地位



例句:

Panda documentaries on Netflix effectively showcase China's cultural soft power.

Netflix上的熊貓紀錄片有效展現中國文化軟實力。



應用情境:分析影視作品對國家形象的影響

3. Sustainable Development(可持續發展)

解釋:平衡經濟與生態的長期發展模式



例句:

Our eco-tourism project aligns with the UN's sustainable development goals.

我們的生態旅遊項目符合聯合國可持續發展目標。

應用情境:向投資者說明綠色商業模式

4. Niche Market(利基市場)

解釋:針對特定族群的精準市場



例句:

Premium panda-themed organic tea has captured a niche market in Europe.

高端熊貓主題有機茶已攻佔歐洲利基市場。



應用情境:報告小眾商品的成功案例

5. Cross-border Collaboration(跨境合作)



Credit: https://unsplash.com/

例句:

The cross-border e-commerce platform specializes in panda conservation products.

該跨境電商平台專營熊貓保育相關商品。



應用情境:提案國際聯合行銷方案

6. Brand Licensing(品牌授權)

解釋:將品牌元素授權第三方使用



例句:

Disney's success with brand licensing inspires panda IP commercialization strategies.

迪士尼的品牌授權模式啟發熊貓IP商業化策略。



應用情境:規劃文創衍生商品開發

7. Bilateral Trade Agreement(雙邊貿易協定)

解釋:兩地/國之間的特定貿易條約



例句:

The new bilateral agreement includes tariff reductions on panda habitat protection technologies.

新雙邊協定包含熊貓棲地保護技術的關稅減免。



應用情境:解讀國際貿易政策變化

8. Carbon-neutral Tourism(碳中和旅遊)



Credit: https://unsplash.com/

例句:

Our carbon-neutral panda ecotours offset 100% of travel emissions through reforestation.

我們的碳中和熊貓生態遊通過植林抵銷100%旅遊碳排放。」



應用情境:推廣綠色旅遊產品

9. Supply Chain Localization(供應鏈本土化)

例句:

Localizing bamboo supply chains reduces costs for panda-themed F&B businesses.

竹材供應鏈本土化降低熊貓主題餐飲業成本。



應用情境:優化生產流程的會議討論

10. Ecotourism Certification(生態旅遊認證)

例句:

Obtaining GSTC ecotourism certification will boost our panda tour packages' credibility."

取得全球永續旅遊委員會認證將提升熊貓旅遊套裝行程的公信力。



應用情境:品質管理會議要點

11. Intellectual Property Rights(知識產權)

例句:

Registering IP rights for the 3D panda mascot prevents unauthorized commercial use.

為3D熊貓吉祥物註冊知識產權可防止未經授權的商業使用。



應用情境:法律風險評估討論

12. Market Penetration(市場滲透)

例句:

Collaborating with influencers accelerated our market penetration in Gen Z demographics.

與網紅合作加速我們在Z世代群體的市場滲透。



應用情境:檢視品牌年輕化策略成效

13. Corporate Social Responsibility(企業社會責任)

例句:

Our CSR program sponsors 10% of profits to panda habitat anti-poaching units.

本公司企業社會責任計劃贊助10%利潤予熊貓棲息地反盜獵組織。



應用情境:撰寫永續發展報告

14. Value-added Tax (VAT) Rebate(增值稅退稅)

例句:

Exporters of panda educational toys can apply for a 13% VAT rebate under the new policy.

根據新政策,熊貓教育玩具出口商可申請13%增值稅退稅。



應用情境:向客戶說明稅務優惠

15. Strategic Partnership(戰略夥伴關係)

例句:

This strategic partnership with WWF enhances our credibility in wildlife conservation.

與世界自然基金會的戰略夥伴關係提升我們在野生動物保育領域的公信力。



應用情境:宣布重大合作案

16. Consumer Behavior Analytics(消費者行為分析)

例句:

Big data reveals 68% of panda plush toy buyers prioritize eco-friendly packaging.

大數據顯示68%熊貓絨毛玩具買家重視環保包裝。



應用情境:產品開發會議引用數據

17. Return on Investment(ROI;投資回報率)

例句:

Sponsoring panda research yields a 300% ROI through enhanced brand visibility.

贊助熊貓研究透過提升品牌能見度帶來300%投資回報率。」



應用情境:說服高層批准預算

熊貓經濟的全球熱度持續攀升,此刻投資商業英語能力,正是為職場儲備未來十年的競爭資本,加油!