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02/05/2025

香料老字號：大成行，創於50年代屹立逾70載，與其他老店共建西營盤本土風光

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Text: Mia Photo: Boris

 

　　西營盤是香港老字號的集中地，單梅芳街的這一個立面，已有裕和合記、大成行香油顏料、元生堂及林橋記四間老字號。這些老字號屹立在西營盤多年，早已與這個社區建立深厚的關係。即使這些老字號的行業南轅北轍，但他們並不是各自安好、互不打擾。多年共聚在同一個街頭。相互依存，共同建立大眾所見的西營盤風景。

 

 

　　在創業階段，區氏家族積極與澳洲、歐洲、新加坡等地的國際香油、顏料製造商建立合作關係。這些產品使用量一般都十分少，大成行看準商機，大量購買這些製造商的產品再售賣到不同的食物製造所、門市，讓各店舖購買來自世界各地的香料。

 

 

　　「大成行」的產品型態包括粉狀、油狀，味道皆極度濃縮。目前售賣的味道包括芒果、檸檬、椰子、士多啤梨、薄荷、雲尼拿、咖啡、杏仁、白蘭花等等，當中最受顧客歡迎的則是檸檬、椰子、咖啡。到了節慶季節，某些味道的產品尤其熱門。例如新年前夕，則有大量顧客加購椰子味，以製作年糕。此外，大成行亦曾分銷不同的食用顏料。

 

 

　　團隊訪問之時，適逢大成行已搬遷。大成行的搬遷選址依然在西營盤，距離舊舖只有大約幾間商廈，可見大成行與社區的緊密連結。這些老字號相互扶持而成的香港風景，值得港人繼續記錄、細味。

 

 

大成行官方網站：https://www.taishinghonghk.com/

 

大成行香油顏料 - 西營盤

創於：1950年代

經營：食用香料顏料

地址：西營盤梅芳街8號

 

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