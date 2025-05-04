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04/05/2025

市場回歸基本面因素

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　市場終於從關稅戰回歸到基本面，就業和盈利成為了主導全球風險資產市場的主要力量。非農就業數據強過市場預期，打消了資金對5月減息的念頭；兩年期國債收益率上周升15點，美元指數也漲回到100。S&P500連漲9天，收復了「解放日」以來所有的失地。流動性改善，公司債發行蜂擁而至。市傳OPEC+計劃再增每天40萬桶原油產量，布蘭特期油價格大跌。美元升，金價跌。

 

　　4月非農就業人數增長17.7萬（前兩個月的就業人數被下修總共5.8萬），好過《彭博社》分析員預測的中位數13.5萬和筆者的16萬。平均時薪按月增長0.2%，較3月有所放緩；失業率保持在4.2%，而勞動參與率升至62.6%。由於DOGE，聯邦政府4月減少了9000個工作崗位，自1月以來累計減少了2.6萬，政府是各大經濟部門中減員最多的。

 

　　這組就業數據很不錯。儘管4月是連續第三個月非農職位增加數較前月下滑，但仍然高過本世紀以來的單月就業增加平均值13.5萬。考慮到經濟擴張已經在周期末端，而且特朗普政府上任以來一系列的激進操作，應該說勞工市場的韌性十足。AI應用對白領就業有衝擊，但製造業和建築業在加人。

 

　　當然，關稅戰所帶來的衝擊，在企業層面上尚未反映出來。美國政府在關稅問題上出手之重、範圍之廣、搖擺之大，出乎了所有人的意料。企業的第一反應是叫停投資計劃，這也意味著新的就業機會可能減少。至於消費者對物價預期所帶來的信心不足，也可能在未來數月浮現出來。

 

　　特朗普政府的關稅措施中，10%的劃一增稅是永久性的，意在引導產業鏈回歸；剩餘部分則可能是談判籌碼，用來迫使交易夥伴縮減貿易不均衡和盟國增繳軍事保護費。這種漫天要價式調高關稅，既可能帶來額外的談判好處，也可能催生國內通脹，所以雙邊談判盡快達成協議至關重要。筆者預計美國在日本、韓國和印度中，起碼與一國在5月達成協議，並以此作為與其他國家談判的範本。

 

美國經濟處溫和擴張狀態，遠遠談不上衰退。(Shutterstock)

 

　　美國經濟在第一季度收縮了0.3%（按季年率），弱過經濟學家的預測，也是疫情後最疲軟。不過關稅戰扭曲了數據，企業在關稅宣布前大量囤積進口產品，使進口暴漲41%。經濟中最重要的消費，增長了1.8%，較前有明顯放緩，但遠遠談不上衰退。固定投資則從去年的負增長中反彈了起來。政府開支輕微收縮。撇去「進口衝刺」因素，美國處在溫和擴張狀態。

 

　　特朗普在社交媒體將經濟衰退怪罪在拜登身上，不過在未來幾個季度，關稅措施對經濟的衝擊會愈來愈明顯。他在政策上的魯莽激進和朝令夕改，令企業無法對未來投資環境作預判，推遲投資活動無可避免。消費者對未來通脹的預期高漲，勢必影響消費情緒。第二季度出現零增長甚至負增長的機會不小。美國經濟回歸到基本面，需要特朗普政府減少政策不確定性。

 

　　和美國形成鮮明對比的是歐元區GDP正增長，第一季度0.4%增長比分析員的預測高出一倍。這個數字主要得益於愛爾蘭3.2%的高速增長（與美國跨國企業利用愛爾蘭造帳有關）。然而，美國挑起關稅戰後，歐洲的商業信心大跌，消費信心也不足。歐元區在未來兩個季度出現技術性衰退的可能性頗高，歐洲央行也會按照計劃繼續減息。

 

　　本周美國聯儲局FOMC開會，市場一度認為5月就可能降息。但是最新的就業和增長數據顯示，美國經濟在放緩，但是衰退暫時未見蹤跡，債券市場的恐慌情緒也已經消失。芝加哥商業交易所最新的期貨價格隱含著市場預計5月不減息，但是6月有略超過一半的機會減息，6月加7月減息1碼的概率則超過八成，今年起碼有兩次減息機會，可能有第三次。

 

　　筆者則估計，鮑威爾可能在記者會上表達倔強，強調利率路徑取決於未來經濟形勢。美國經濟處於溫和增長，金融流動性正常，不需政策介入。聯儲局擔心的是政策不確定性，尤其是關稅對物價的衝擊。在此明朗化之前，聯儲局未必會輕易動利率。假定關稅談判6月有眉目，7月可預判物價走勢，加上與市場溝通所需時間，如果市場沒有大動盪，筆者仍傾向於FOMC最早要到9月才會動利率。

 

　　本周焦點是聯儲局和英倫銀行的利率決定。預計聯儲局按兵不動，鮑威爾在記者會上的發言更值得留意，不排除鮑威爾講話略微鷹派一點；英國央行則有較大機會降息1碼，以應付關稅戰。另外關注貿易戰下中國的4月出口數據。

 

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