經濟不景下你要交多少稅？

又到每年打工仔最厭惡的時間——填寫報稅表。稅局2024-25年度總共發出266萬份報稅表，竟然比上一年增加22萬份，已經是連續兩年增加。多了納稅人，明顯「搶企業、搶人才」已經奏效。整體稅收的臨時數字為3745億元，按年增加325億元。在今日巨額財赤、貿易戰陰霾下，稅收增加總算是一個好消息，亦印證筆者常說沒有必要為財赤擔憂，香港有更多應該值得擔憂的事，例如產業升級轉型的問題。

作為納稅人，最關心自然是要交多少稅。近年由於財赤的關係，政府提出的稅務寬減額度逐年下降，由前年的6000元減到去年的3000元，今年度更減至1500元，納稅人自然會愈交愈多稅。立法會日前通過法案，寬減2024-25課稅年度薪俸稅、個人入息課稅和利得稅上限1500元，上限為稅款的百分百。但不要少看這1500元，已經令庫房少收31億元稅收，有214萬名納稅人及165400間企業受惠。事實上，政府推出每年一次性稅務寬減措施已經有10多年，1500元是歷史新低，疫情前寬減額度曾達3萬元，其餘日子亦分別有1.5萬元至2萬元。換言之，在寬減額度調低下，假設你近年收入及免稅額沒有很大變化，你今年比起疫情前可能多交1萬元至3萬元稅！畢竟交稅是公民責任，如果你收入不菲，當然要為社會盡一點責任。

由於寬減額度調低，若你近年收入及免稅額無大變化，今年課稅金額料會增加。(Shutterstock)

講開又講，政府每年提出的一次性稅務寬減措施，原本是「派糖」方案，由於過去10多年每年都有提出，市民已經當作恒常措施，但查實只是每年都有的臨時措施。情況就如海防道臨時街市一樣，已變成長期的臨時性措施。措施的好處在於每年可按財政狀況而調整寬減額度，但事實上沒有恒常化制度框架支持，其實不利稅制的穩定性，納稅人及企業難對稅務作長遠規劃，因為寬減額度因應政府財政狀況而波動極大。不過，一次性措施對政府來說，不但簡單快捷、易於操作，更可以每年增加或減少寬減額度，由於彈性相當大，相信會繼續沿用下去。

在推出一次性稅務寬減措施前，政府是透過甚麼方式「還富於民」？原本是增加個人、供養子女或父母免稅額，在回歸前，差不多每年都增加免稅額，當年經濟高速發展，市民工資不斷上升，政府便每年增加免稅額，當時每年公布《財政預算案》時，萬眾期待的就是增加多少免稅額。但免稅額是制度內機制，增加容易，要減就很困難，因為立法會在社會壓力下難以投票通過。後來，香港經歷金融風暴及金融海嘯，市民工資不再飆升，甚至開始回落，政府不能增加免稅額，其後香港經濟回穩，便提出一次性稅務寬減措施。近年政府間中亦有調整免稅額，但主要是因應社會變化而作出更新，而非每年「派糖」的手段。