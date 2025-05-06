由於近年港人北上風氣高漲，本港飲食及零售業生意慘淡，長假期情況更甚，網上聽到一些消息指不少相關生意積極搬上深圳開舖，目標客戶依然是同一班人。我沒有北上，未能親身證實此類情況，不過這算是一個合理操作，亦令我回想起多年前聽過的「 買樓致富套路」（見連結），有感而發。

曾借一位前輩的故事討論過香港這個「買樓致富套路」怪現象（見連結），前輩在一家旅遊巴公司工作多年，留意到他的老闆接了不少生意，但就是很不情願去增加旅遊巴數目以應付增加的生意量，總是把現有旅遊巴與司機調配得很盡，因為做生意的總要控制成本，若能透過調配旅遊巴架次完成手上生意，就可以「賺到盡」。

在港買樓收租則不同，過去多年，一直奉行「有錢就買」便行，總能出租，不用理會太多成本控制，是一盤相當簡單的生意。香港人一向奉行買樓收租致富，利用銀行按揭槓桿，一變二、二變四，擁有愈多愈好，甚麼「一生三宅」，只要有磚頭便能坐享其成，工商舖就更高一個層次。

買磚頭必賺的套路近年備受考驗 (Shutterstock)

曾聽過一些物業投資者認為買磚頭才是生意王道，甚至成為一種霸權。他認為生意成敗與否，取決於老闆或上一兩代有否買入自用舖，因為在香港做任何生意也好，若沒有買入自用舖，每月定時交租予業主，是極愚蠢的行為，多年所做的生意只在幫業主供舖。

相關議題，施永青曾於公開訪問時提過一些相反意見。有中原地產分行夥計建議把舖位買下以減少租金，他立即反對，認為若資本投放到舖位作收租（或減省租金付出），回報比起投放到中原的生意還好的話，那就直接買舖收租算了，何需做中原這盤生意？若某地段的租金太高，令分店難以控制成本而取得盈利，這代表中原不應在該地段開設分行。

身邊有些做生意非常成功的好友，反而覺得迷信磚頭的人觀點不妥，因為磚頭的靈活性與創意等範疇，與做生意沒法比。成功的生意絕不是指街邊一個小舖做個茶餐廳而已，而是能替大型商場甚至乎當區帶動人流，隨時成為大商場爭取的目標租客。再者，今時今日一些偉大生意早已利用網絡，而不用受到磚頭牽制。反過來，把大筆資金鎖定於回報相對低的磚頭之中，相當不智。

當年討論「買樓致富套路」時已經提過，這套路有「罩門」，包括香港經濟差、失業率飆升、疫情持續、在家工作、網購風氣等因素，如今地舖與辦公室業主承受不小壓力。反而，租舖做生意的，香港不行便「起錨」北上找機會，跟著人與錢走。但「不動產」卻是不能動的，轉身亦比較難，這個時代暴露了這個「罩門」，套路被破功了。

聽取不同意見，多角度思維，較容易令自己進步。不少人喜歡「靠邊站」，好似一定要選擇一邊，例如「磚頭派」還是「生意派」。其實，不同時代會出現不同情況，匯集不同人觀點，自然能走出一條比較可行的路。

相關連結：

【買樓致富套路？(我估係經紀講既)】

【網上流傳買樓致富套路】