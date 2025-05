移民英國｜英國地方選舉：極右改革黨支持率飆升，會否衝擊港人移民？

英國上周四(1日)舉行多場地方選舉,根據5月3日確認的選舉結果,極右英國改革黨(Reform UK)共計贏得超過670個地方議會席位,10個地方議會的控制權,更首度贏得市長選舉(Andrea Jenkyns 在約有100萬人口的大林肯郡(Greater Lincolnshire)當選市長),改變英國長久以來的傳統兩黨格局。

過往英國政壇一直由保守黨和工黨主導,前身為英國脫歐黨(Brexit Party)的英國改革黨異軍突起,在政壇動盪的形勢下,會否影響港人移民?

英國改革黨主張反移民

早在英國大選之時,英國改革黨已經主打反移民牌來吸納選票,他們的政綱「開門見山」,承諾執政首100天內推行有7大嚴厲移民政策,包括限制移民類別、加速處理非法入境求庇個案、禁止學生簽證新申請人攜同受養人赴英、向外勞僱主徵取較高保險稅等。

黨魁法拉奇(Nigel Farage)曾被批評種族主義和歧視女性,他曾宣稱愈來愈多年輕穆斯林「不認同英國價值」,惹來對手政黨抨擊。

當然,英國改革黨致力打擊「非法移民」,很多港人透過BNO簽證途徑移英,而且有一定經濟實力,暫時沒有跡象顯示會受反移民政策影響,但根據改革黨的取態與立場,以及有意收緊移民政策的舉措,一旦改革黨上場,或為收緊BNO簽證埋下隱憂。

改革黨出現首名華裔議員

值得關注的是,今次地方選舉,在英格蘭東南部的牛津郡(Oxfordshire),改革黨僅獲得一個地方席位,卻出現首位華裔議員。

該議員名為Hao Du,根據他在X發放的帖子和留言,他於1988年出生,「小時候與勤奮的父母移民到這美好的國家」(I came to this wonderful country as a young child with my hardworking parents)。

選舉期間,Hao Du努力洗脫改革黨種族歧視的標籤,他又質疑英國主要左翼議員散播謊言和恐嚇選民。

Hao Du作為華裔以及移民後代的身份成為改革黨議員,似乎又打破了英國媒體對改革黨的描述——種族歧視與反移民,如果改革黨能出現更多華裔議員,或許能改變外界對該黨的既定印象,但會否令「極右」支持者認為該黨立場搖擺不定?則需要時間觀察。