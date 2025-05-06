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06/05/2025

「研香」糖水舖第4間分店進駐沙田新城市廣場 全新甜品系列及新店限定優惠

#沙田美食 #香港糖水 #研香 #甜品
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　　以本地中式糖水起家的「研香」，素以滑溜靚糊馳名，最近在沙田新城市廣場開第4間分店。除了推出全新甜品系列外，還將推出會員計劃，免費申請成為會員後將自動獲得雪糕買一送一迎新及生日優惠，亦會陸續推出會員專享活動。

 

 　　新店設約40個堂食座位，沿襲品牌一貫以「團圓」為主題的設計概念，店內加入了多個月亮裝置，溫馨舒適。

 

 

必試系列：雲朵班戟、芭菲、軟雪糕

 

　　除了招牌糖水，為迎接炎夏日推出特色甜品，如濃郁的芝奶泡泡咖啡、自家製烘焙品、消暑的芭菲、鬆軟的雲朵班戟，過廿款選擇。

 

巴馬火腿雲朵班戟

 

　　鹹香的巴馬火腿與忌廉芝士配上蛋香十足的雲朵班戟，鹹甜美味。

 

 

 

 芒果芭菲（前） 士多啤梨芭菲（左）

 

　　由新鮮芒果粒層層堆疊出的熱帶風情口味，香甜開胃。鮮甜的士多啤梨、輕軟忌廉與幼滑軟雪糕組合而的士多啤梨芭菲，經典滋味！

 

 

 

芝麻糊雪糕（左）開心果雪糕（右）

 

　　招牌8小時慢磨芝麻糊的變奏版，用上日本金芝麻製成，夠晒濃香；而開心果雪糕用上意大利開心果，經特製石磨低溫研磨後製成軟雪糕，口感綿密幼滑。

 

 

期間限定優惠 

 

　　為慶祝沙田新店開幕，由即日起至5月30日，堂食滿$100即送$20芭菲或軟雪糕現金券。 

 

研香 GRINDIE

沙田店
地址：沙田新城市廣場三期一樓A125
營業時間：星期⼀⾄⽇ 10:30am-11:30pm

尖沙咀店
地址：尖沙咀厚福街7號地舖
營業時間：星期⼀⾄四 1:30pm-12am、星期五至日 2pm-12:30am

寶琳店
地址：將軍澳寶琳運亨路1號新都城中心一期G樓G28號舖
營業時間：星期⼀⾄五 12:30pm-12am、星期六日 11am-12am

馬鞍山店
地址：馬鞍山鞍祿街18號MOSTown新港城中心(4期)2樓2332-2333號舖
營業時間：星期⼀⾄日 12pm-11pm
Instagram：grindie.hk

 

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