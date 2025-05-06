中環天星碼頭270度維港靚景餐廳 首推「假日海畔早午餐」 前菜、甜品無限續添！母親節推出6道菜套餐

位於中環天星7號碼頭P層的WATERMARK，景觀非常開揚，坐擁270度壯麗維港景致，日間暖和的光線透過落地玻璃照進室內，望出去就是藍色的天空及綠色的海，感覺悠閒，令人完全忘記自己身處香港最繁忙的地段！餐廳最近推出全新菜單，「假日海畔早午餐」首度登場，超過10款的前菜及甜品可以無限續添，另加一款自選主菜，每位$598，每位另加$290更可以任飲指定意大行氣泡酒、雞尾酒、生啤及紅白酒。記者早前去試過，覺得環境非常舒適，跟維港的「零距離」景觀更是無敵，前菜既美味又有新鮮感，跟朋友喝著prosecco，過了一個很愉快的周末！



餐廳擁有270度維港景色，採光度高，環境舒適，很適合假日悠閒地歎一個brunch！（攝影：Katty）

全新「假日海畔早午餐」菜單，於逢星期六、日、及公眾假期，中午12時至下午3時供應（母親節除外），成人每位$598，4至10歲小童，每位$250（主菜是輕量版），可任飲汽水及果汁。廚藝團隊精心設計了超10款前菜，包括酸種麵包配紫菜牛油、淺漬油甘魚及淺漬帶子刺身、和牛他他、漬紅菜頭沙律等，全部都是無限量供應。單看前菜的listing，感覺好像很普通，但其實樣樣都很花心思、很有創意。例如簡單的酸種麵包，麵包本身都很美味，但亮點是那個紫菜牛油，既有牛油的香酥味道，又帶點紫菜的鹹香及鮮味。沒有誇張，就是為了這個紫菜牛油，吃完所有前菜之後，雖然已經很飽（仍未吃主菜），我們還是追加了酸種麵包！

前菜的兩款刺身，都以「淺漬」方法處理，油甘魚以柚子味噌調味，帶子配上點點昆布油，令鮮味更突出，喜歡食刺身的朋友應該可以encore幾round！至於和牛他他，特別拌入金山寺味噌，味道香濃，肉質嫩滑，十分美味。



每位另加$290，就可以於150分鐘內無限暢飲指定雞尾酒、餐酒及生啤，包括意大利最具代表性的「Aperol Spritz」，十分refreshing，配合漂亮的海景，為假日增添一點度假的氣息。（攝影：Katty）



前菜款款都很出色，用來配酸種麵包的紫菜牛油最為突出，兩款淺漬刺身都很新鮮。（攝影：Katty）



手切的和牛特別有口感，拌入金山寺味噌，味道香濃惹味，再配上烘得香脆的麵包，是非常出色的佐酒美食。（攝影：Katty）

另外還有3款冷盤前菜，包括迷你羅馬生菜沙律、漬紅菜頭沙律及布拉塔芝士。羅馬生菜只用最嫩的部分，配上日式的飯素，很有新鮮感。用上八珍甜醋製成的漬紅菜頭沙律，酸酸甜甜，非常醒胃。布拉塔芝士伴以香甜的布冧，清新怡人。



無限暢飲包括「意大利弗留利氣泡酒」，清新爽口，很適合夏天喝。（攝影：Katty）



7款冷盤前菜都很有新鮮感，最重要是，每款都好好食！（攝影：Katty）

除了冷盤，還有4堤熱盤前菜，包括惹味的烤一夜干魷魚、香甜的炸粟米餅、清甜鮮嫩的西蘭花苗及烤豬腩肉。球狀的炸粟米餅，賣相別緻，配以烤香的紫菜，香口美味。以紫蘇葉及辣椒烤製的豬腩肉，格外惹味。



雖然熱盤前菜沒冷盤前菜那麼富創意，但同樣美味，我特別喜歡食紫菜炸粟米餅。（攝影：Katty）

主菜方面，共有7款選擇，包括烤三文魚、西班牙伊比利亞黑毛豬、三黃雞肉卷、澳洲羊架、墨汁燴飯、M7和牛後腰脊肉（需另加$120），以及烤波士頓龍蝦（需另加$120）。因為前菜已經吃飽了，又要留肚吃甜品，所以我揀了三文魚，而朋友則選了黑毛豬。三文魚烤得剛剛好，伴以日本南瓜、洋薏米、蘆筍、西班牙辣椒及風乾火腿泡沫，顏色鮮艷又美味！西班牙伊比利亞黑毛豬配以歐洲防風草、皺葉甘藍、燒蘋果及榛子，分量十足。



或者是我們吃前菜吃得太起勁，所以感覺上主菜沒有太精彩，當然味道都不錯。（攝影：Katty）



甜品拼盤有多款精緻的糕點，件件都不錯，吃勻都不會太膩，跟前菜一樣可以無限添加。（攝影：Katty）



每位另加$290的「150分鐘內無限暢飲」，指定飲品包括雞尾酒包括Aperol Spritz及Suzie Mary、意大利弗留利氣泡酒、美國加利福尼亞州莎當妮白酒、紐西蘭豪克斯灣黑皮諾紅酒、Stella Artois生啤及INEDIT Damm Rose。（攝影：Katty）

母親節限定嘗味菜單

另外，WATERMARK將於5月11日母親節正日推出六道菜「母親節限定嘗味菜單」，於中午12時至晚上9時期間供應，每位$498（兩位起）。頭盤是酸種麵包配海鹽牛油，緊隨奉上招牌「海鮮拼盤」，包羅生蠔、大蝦、帶子、油甘魚、魷魚及鮑魚等時令海鮮，前菜有季節布冧布拉塔芝士、意大利櫛瓜花及和牛他他。主菜可自選盲鰽或乾式熟成特選肉眼扒（12安士），甜品是咖啡意大利芝士蛋糕。



六道菜「母親節限定嘗味菜單」 每位$498（兩位起）

WATERMARK

地址：香港中環7號天星碼頭平台L號舖

營業時間：12nn-10pm

訂座：https://book.bistrochat.com/watermark?l=zh_TW