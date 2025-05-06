從占星角度看日本地震︰與《我所看見的未來》預言夢吻合？三王渦漩現象與特朗普加關稅有關？夢中見甩牙代表分離？

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。日本漫畫家竜樹諒《我所看見的未來》預言日本7月將有火山爆發及大海嘯，成為城中熱話，你相信嗎？是真是假7月自有分曉！今集蔣博士嘗試以占星角度，推敲日本地震之說，他說2025年8月會出現三王渦漩的現象，何謂「三王渦漩」必細聽博士詳解！所謂君子不立危牆之下，蔣博士再次建議大家5月至8月不要去日本為妙。講開又講，原來美國總統特朗普突然宣布加關稅，亦與「三王渦漩」的現象有關，一眾小股民如何自處，請聽蔣博士為你指點迷津！

很多人都話夢境有啟示性，坊間傳聞甩牙代表分離、被蛇咬象徵發財，又有周公解夢等等，究竟係咪真？蔣博士於今集分享了有關懷孕及親人報夢的故事大有玄機，似乎唔到你唔信！如果睡眠質素差及經常發各種夢，蔣博士建議大家可嘗試把牀轉換另一方位改善，若有橫樑在牀上方更加宜多留意！即聽蔣匡文博士詳細解說！即聽蔣匡文博士詳細解說！

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。