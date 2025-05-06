海港城3米高超萌史迪仔︰5大打卡點、母親節見面會及主題工作坊，期間限定店逾800款精品

迪士尼《史迪仔》真人版電影真人版電影5月29日上映！未睇戲先去海港城同3米高超萌史迪仔打卡！海運觀點更有7米高WISHER史迪仔聳立，超有睇頭，小朋友可參加夏威夷主題DIY工作坊，史迪仔將會在母親節當天同大家見面。最後，粉絲必到全港獨家史迪仔主題期間限定店掃貨，匯聚超過800款各式各樣的史迪仔精品及食品！

Check point 1 三米高超萌史迪仔

ALOHA！ 海港城海運大廈露天廣場化身為史迪仔最愛的夏威夷沙灘，3米高超巨型史迪仔在入口擺出招牌笑容迎接各位！在巨型史迪仔身後的傳統夏威夷茅草涼亭，設有免費堆沙體驗區，大家不妨到椰林樹蔭下的度假吊床區小憩。沙灘末端就有萌翻天的2米高史迪仔頭像沙雕，讓大家合照留念！

活動期間的每個星期六日及公眾假期（中午12時至晚上8時），大家更可捐款HK$20獲得特別版「Stitch Arrives！！！泡泡棒」一枝，和史迪仔一同感受歡樂的沙灘派對時光 ！ 史迪仔更會在母親節當天（5月11日）下午親臨海運大廈露天廣場舉行見面會，與各位OHANA近距離互動。

「史迪仔ALOHA 沙灘」開放詳情

日期：2025年5月1日至6月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：海運大廈露天廣場

Check point 2全港獨家「史迪仔主題期間限定店」

海港城設全港獨家「史迪仔主題期間限定店」，匯聚超過800款各大品牌精心打造的史迪仔主題精品，包括URDU、HotToys、周大福、Snapio等！為慶祝《史迪仔》真人版電影盛大上映，於主題期間限定店消費滿HK$100或以上，並於結帳時展示《史迪仔》當日電影票票尾，即可當HK$10優惠券使用。

主題期間限定店帶來多個史迪仔打卡位，包括1.2米高的URDU 祈願系列史迪仔、元氣滿滿的URDU福部屋史迪仔招財貓、經典 URDU 站姿公仔系列史迪仔，還有超萌超可愛的兔仔造型史迪仔Cosbaby。

首次公開發售URDU迪士尼福部屋系列

URDU 迪士尼7吋站姿公仔 – 史迪仔 [電影特別版]

限定首發URDU迪士尼祈願系列

URDU 迪士尼系列收藏卡2史迪仔

首發商品：URDU 迪士尼《史迪仔》電影限定周邊

Check point 3 七米高的巨型WISHER史迪仔

7米高的巨型WISHER史迪仔驚艷亮相海運觀點！調皮可愛的史迪仔雙手合十，在百看不厭的維港景色前，真誠祈求著好運來臨，期望找到他的OHANA！凡於「史迪仔主題期間限定店」購物並於海運觀點與史迪仔一同作出祈願姿勢，打卡影相，追蹤並標記 @urdu.hk及 #URDUWisher，更可獲得URDU 祈願系列小夜星！

「URDU WISHER：祈願之旅 —史迪仔 」開放詳情

日期：2025年5月1日至6月8日

時間：上午10時至晚上10時

地點：海運觀點

Check point 4 OHANA 手作基地

來到海運大廈地下中庭「OHANA 手作基地」，大人及小朋友可參加「史迪仔假日手作時光」 ，每逢星期六、日及公眾假期，只需捐款HK$50就可參加夏威夷主題DIY工作坊一節，製作兩款充滿夏威夷風情的史迪仔主題勞作及配飾。

每逢星期日更會有彩繪體驗，只需捐款HK$50或於「史迪仔主題期間限定店」即日消費滿HK$300，就可免費參與一次，讓各位把史迪仔圖案畫到手上或臉上 ！只需要追蹤海港城任何一個官方社交帳號，並在個人社交平台完成指定貼文分享步驟，即可得到超可愛史迪仔小遊戲工作紙一張。

海運大廈地下中庭「OHANA 手作基地」有多項適合小朋友參加的活動。

「OHANA 手作基地」開放詳情

日期：2025年5月1日至6月15日

時間：下午12時至晚上8時

地點：海運大廈地下中庭

Check point 5 廣東道「HULA衝浪小店」

「HULA衝浪小店」 空降港威商場廣東道入口，草屋造型的小店佈滿熱帶植物，牆壁掛上搶眼的滑浪板，而史迪仔正擺出萌爆歪頭姿勢，懶洋洋地坐在滑浪板上，等各位OHANA和他一起影出最Chill合照！

「HULA衝浪小店」開放詳情

日期：2025年5月1日至6月15日

時間：上午10時至晚上10時

地點：港威商場廣東道入口（近G101號舖Giorgio Armani）

「史迪仔亂入海港城！！！」

日期：2025年5月1日至6月15日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈地下中庭、海運觀點、港威商場廣東道入口及海運大廈展覽大堂