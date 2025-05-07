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07/05/2025

電騙個案親體驗

#理財 #女子愛財 #電騙 #支付寶香港 #銀聯 #假網站 #木馬程式 #長者
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，電騙個案無日無之，最近我也成為騙徒的對象，如果稍一不慎，我真的會成為受害者呢！因此，我想把我的經歷和大家分享。

 

　　事緣早前我收到一個電話，對方是一位說流利廣東話的男士，而且斯文有禮。他告訴我，我所使用的支付寶香港，在最初開通時和銀聯合作，送了一個「資金帳戶安全保險」的保障給我，現在免費期已過，稍後會自動收取費用。如果我不需要此服務，便要聯絡銀聯去取消。

 

　　當時我有點莫名其妙，因為我從來都不知道有這個免費服務，當我正感到一頭霧水的時候，這位男士很有耐性地引導我去支付寶香港的App，查看他所指的保障，原來果然是有這個保障。

 

　　由於他的誠懇，以及真的有這麼一回事，我的戒心稍為降低了。幸好，我仍然保持一定的冷靜。

 

　　我告訴他：「如果是這樣，我自己打去銀聯取消吧！」該男士馬上說：「我可以給妳一個連結，這樣會更方便。」我說：「不用你給我了，因為近來太多騙案了！」該男士不慍不火地說：「不用擔心，我也沒有要妳任何個人資料。」

 

　　說到這裏，幸好我仍然堅持自己聯絡銀聯去處理這件事，而且馬上收線了。然後，我打去支付寶香港查詢是否有提供這樣的服務，誰不知，接電話的職員馬上說，妳遇到騙案了。啊，原來我已經不是第一個收到這類的電話。

 

騙徒會引導受害者到假網站，或下載帶有木馬程式的應用程式，以套取資料轉走金錢。(Shutterstock)

 

　　於是，我馬上Google一下類似的個案，原來網絡上已有很多類似個案，「劇本」和我遇到的如出一轍。騙徒的目的可能是引導我去一個假網站，或下載帶有木馬程式的應用程式，以套取我的驗證碼等資料，最終當然是要轉走我的錢。

 

　　看到這裏，我也抹一把汗，因為當時我確實有幾秒是相信這是真的，幸好官方的不斷宣傳，叫市民「提防騙子」，對我起到作用，令我堅持要自己處理此事，才避過一劫。

 

　　姊妹們，我們叫做讀過書，也留意時事，這樣才有清醒的一面，但一些上了年紀的「長老」們，他們聽到要扣錢，就可能馬上擔心起來，便會不自覺地跟從了騙徒的指示，這樣自己辛苦積累下來的血汗錢，隨時會給騙徒吞噬了。

 

　　我認為，對於長者來說，所謂「斬腳趾避沙蟲」，不接聽任何陌生來電，可能是避免墮入騙徒陷阱的最佳方法。因為如果是真正而又陌生的來電，妳/你不接聽，他們應該會留言，你聽到之後還可以和子女或後輩商量一下才回應，這就安全得多呢！

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au 

 

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