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07/05/2025

GLOBAL Wednesday｜美儲局料續按兵不動 美股後市有何去向？續留意鮑威爾言論？中國4月貿易帳前瞻！

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國聯儲局議息結果即將出爐，而市場預期續按兵不動維持利率不變，有分析指關稅因素有可能限制主席鮑威爾對未來經濟及通脹的言論，美股後市會點行？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/EEEjAzaCeHM?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:14開始 — 節目開始

 

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