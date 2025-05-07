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07/05/2025

《魷魚遊戲3》來到生死對決，李政宰要瞓棺材？6月27日以扭蛋決定玩家命運

#影視娛樂 #李政宰 #任時完 #Netflix #李炳憲 #魏嘏雋 #朴珪瑛 #魷魚遊戲3 #曹柔理 #韓劇
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Text: wong lin lin rachel

　　Netflix公布韓劇《魷魚遊戲》第三季，即將於6月27日上架，宣傳片在YouTube發放，已經引來大眾關注。在宣傳片內，仍然可以見到第二季內主要的玩家，而主角成奇勳（李政宰 飾）的出場，竟然躺在黑色棺材之中。而今次注入新的生活元素，其中一個遊戲要眾玩家以時下最流行的扭蛋玩意，由顏色球決定命運。

 

 

　　韓國話題作品《魷魚遊戲》第三季發放了宣傳片，將於6月在Netflix播出。片段內，重溫了於第二季的情況，亦再一次讓大家勾起回憶，主要的倖存玩家：李政宰、李炳憲、任時完、曹柔理、朴珪瑛和魏嘏雋等同樣在片段內出現，玩家們均露出一副誠惶誠恐的樣子。

 

 

　　今季將會見到玩家們夢寐以求、儲滿了金錢的巨大豬仔錢罌，不過大家都要經歷不少痛苦才可以得到。片段內多個玩家也有痛哭的場面，就連「Big Boss」李炳憲也有悲傷欲絕一面。而男主角李政宰更會躺於棺材中，由一班紅色制服的工作人員抬到玩家的宿舍內，當大家驚慌地走近打開棺材蓋，卻見到李政宰突然張開眼睛。

 

 

　　而一班玩家再來一次生死鬥才可以離開會場，今次注入新遊戲，大家的命運則由玩時年輕人最流行的玩意：扭蛋來決定。玩家排隊扭動儀器，派出自己的人生去向。而且片段內亦有一幕，紅色制服工作人員向每位玩家派出一個箱，內裡有甚麼乾坤，要等待播映時才揭曉。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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