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07/05/2025

黃澤鋒宣布太太懷第二胎 高齡產婦勇敢選擇人工受孕 大女曾遭取笑：媽媽老

#小黃妃 #人工受孕 #中風 #小產 #高齡產婦 #黃澤鋒 #妊娠毒血症 #藝人 #影視娛樂 #懷孕
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Text: wong lin lin rachel

　　58歲藝人黃澤鋒與太太陳麗麗15年前結婚，一直努力「造人」，直至2019年成功誕下女兒黃熙恩，當時太太52歲屬於高齡產婦，但有心有力仍然繼續希望開枝散葉，日前黃澤鋒再度宣布，太太接受人工受孕成功，再度懷孕，預產期在9月。

 

 

　　黃澤鋒6年前向大眾宣布，太太陳麗麗懷孕成功，更為他生了一個可愛女兒黃熙恩，乳名「小黃妃」，近日欣然宣布太太再度懷孕，笑言9月迎接「小黃妃2.0」。今次懷孕其實經歷不少危險，他接受傳媒訪問時表示，他們一直都有第二胎的打算，但並不容易，太太曾經經歷小產，後來接受醫生建議，嘗試以人工受孕方法，最後才告成功。

 

 

　　太太是高齡產婦，更要接受人工受孕，是要面對很多風險，黃澤鋒表示過程中，有不少反對聲音，但他都排除萬難，與家人堅持自己的目標。其實冒險並非首次，太太生大女後，曾血壓急升，突然患上妊娠毒血症。醫生怕她有中風危險，產後要送往醫院深切治療部。

 

 

　　之前，一家三口曾經接受ViuTV節目訪問，小黃妃面對鏡頭時，表現得較成熟，黃澤鋒曾笑指女兒像「管家婆」，很多事情也會處理，問到小朋友曾被同學取笑媽媽年紀「老」，她表現樂觀，更反過來安撫母親，她笑言：「其實媽媽都唔老，仲好靚女。」女兒生性，父母倍感安慰。

 

 

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