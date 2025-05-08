溫傑星期四｜從議息結果分析美國經濟 衰退風險仍未除？中芯績前點部署？新股滬上阿姨追揸沽大法？

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

美國聯儲局一如預期不減息，主席鮑威爾會後亦指不急於減息，隔晚美股雖波動但仍造好，鮑威爾言論如何解讀？美國經濟仍有衰退風險？中芯(00981)即將公布業績，不過有指美國總統特朗普將撤銷拜登時期晶片出口管制政策，股價半日收跌，仲可以博業績嗎？新股滬上阿姨(02589)半日收升逾五成，有貨冇貨要點追揸沽？

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