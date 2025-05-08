母親節著數︱大家樂二人晚餐$99送奶茶，美心MX長者85折及加購兒童餐減$15，奇華餅家八折

母親節食咩都冇所謂，最緊要一齊食，平平哋食快餐都有母親節優惠！大家樂$99 湯羹小菜2人晚餐明天（5 月9日）起限定4天回歸，會員仲送你奶茶2杯，母親節當天長者於大家樂消費享減8蚊優惠。另外，老友記於MX及美心Food²於母親節用膳即享85折優惠，而奇華餅家則有全店八折優惠。

大家樂$99 湯羹小菜2人晚餐

母親節唔想阿媽操勞，自己亦諗唔到煮咩好，出街食最好！怕正日同人迫？唔驚，因為大家樂於5月9日至12日期間，只需要$99就歎到足料湯羹＋小菜組合提早慶祝母親節。如果你係Club 100會員仲送你奶茶2杯，抵呀！

湯羹二人小菜晚餐（$99）包括：足料湯羹（2客）、任選小菜2款 — 想煎想炒隨你揀！（不包括口水雞／燒味雙拼／豉汁蒸魚），另包白飯2碗 及中國茶2杯。

升級貼士：

＋$10升級原條豉汁蒸魚（限轉一次）

＋$10加配灼菜＋糖水，營養飽肚再滿足！

＋$15 加配蜜汁叉燒（1客）

除此之外，凡於母親節當天（5月11日）長者於大家樂消費有優惠。

優惠1︰所有長者（出示長者咭／已認證長者會員卡或用樂悠咭或長者八達通付款）於上午11點後消費滿$30，即減$8！

優惠2︰Club 100會員憑300樂賞分，於午市／茶市惠顧任何套餐／飯／意粉，只需$18就可以加配歡樂天地餐一份（原價$28）足足減$10！

各優惠僅限持咭人或會員本人使用。每次交易只可使用一次。各優惠只適用於收銀處，不適用於自助點餐機或大家樂手機應用程式。留意優惠不可兌換現金、不可與其他優惠同時使用及不設找續。

母親節$99 湯羹小菜2人晚餐

供應日期：5月9日至12日（晚市限定）

註︰Club 100會員尊享：免費送奶茶2杯（只限店內飲用）。數量有限，先到先得，售完即止。優惠只適用於收銀處

https://www.facebook.com/CafedeCoralfastfood

美心快餐 5 月10日及11日長者85折

美心MX及美心Food²於母親節推出2大著數優惠，第1賞︰5月10至11日（星期六至日），各位老友記於上午11時起到美心MX或美心Food²分店用膳，出示長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通，即享85折優惠！

- 優惠只適用於全線美心MX（西九高鐵站 MX、機場中場 MX 除外）及美心 Food²分店（紅磡Food²除外）

- 請出示「長者咭 / 樂悠咭 / 長者八達通」，影印本恕不接受

- 優惠不能兌換現金或與其他優惠並用

- 優惠不適用於購買節日產品、外賣派對美食、心超值餐、晚市小菜外賣2人餐、特價燒味優惠、八達通增值服務、自助售賣機、MX網上外賣自取平台及所有外送服務

- 如有任何爭議，美心MX及美心Food²保留最終決定權

第2賞︰5 月10日及11日上午11時起凡於指定美心MX及美心Food²惠顧任何食品加購兒童餐，即減$15，堂食/外賣皆可，平平咃哋同孫仔孫女開心share美食慶祝母親節！

- 優惠只適用於指定美心MX及美心Food²之午、茶、晚市供應

- 產品供應視乎個別分店情況而定，數量有限，售完即止

- 如有任何爭議，美心MX及美心Food²保留最終決定權

- 優惠條款及細則請參閱店內宣傳物料

奇華餅家母親節限定八折

母親節即將來臨，顧客於5月11日在奇華餅家全線分店（香港國際機場分店除外）及奇華網店購買任何產品均可享母親節限定「八折優惠」，包括嫁喜餅咭、粽券及現金禮券（迪士尼系列產品及五月粽推廣優惠除外）。此外，凡於奇華網店購物折扣後滿港幣380元正，更貼心提供免費本地送貨服務。

奇華節日限定「母親節禮盒」售價港幣98元正 / 澳門幣 103元正，奇華Fans 會員優惠價港幣78元正（香港國際機場分店及奇華網店除外）

內有小花圖案造型的圓形「朱古力牛油曲奇」、印有 “LOVE” 字樣的心形「士多啤梨牛油曲奇」、香口鬆化的「紫薯曲奇」，以及小巧輕型的「蛋白杏仁趣寶」。

銷售點：奇華餅家全線分店及奇華網店