中美關稅戰，何時才是談判良機？

美國總統特朗普（Donald Trump）扭盡六壬，希望中國國家主席習近平給他打電話，但中方沒有理會。甚麼時候談，在甚麼條件下談，還是乾脆不談，已是關稅戰博弈中，中國重要思量的戰略。

2017年特朗普政府下手對付中興通訊，並要其繳交11.9億美元罰款之時，中國官方把身段放得頗軟，並無跟美國硬碰。但隨後美國無理地不斷打壓華為，又啟動貿易戰，中國則沉著應付，談談打打，美國也討不到甚麼好處。

拜登（Joe Biden）上任後，2021年阿拉斯加的中美會談，時任中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪說：「我們把你們想得太好了。」是中國政策的拐點，從此中國對美國政府的意圖不再存在幻想。

港澳辦主任夏寶龍雖不是負責外交的官員，但他說美國不只是要中國的稅，而是「要中國的命」，頗能反映中央的判斷。但即使兩軍對壘，一樣可以打打談談。中國為何目前仍不理特朗普？我相信有幾個因素決定中國何時想談，但不是現在。

待物價飊缺貨， 讓美政客感到痛

第一個因素是，中國明白美國政客與傳媒過去近10年的反華抹黑，其產生的效果不是短期內便會消失。美國管治精英鼓動媒體反華，媒體抹黑中國的報道氾濫，使到政客即使知道與中國對抗並不符合美國利益，也不敢不人云亦云，以反華為己任，否則恐怕選票難保。在此態勢下，政客愈是採納鷹派路線，愈是能安撫心中深處恐懼美國被中國超越的不安感，所以就算中美可以很快在關稅問題上達到協議，過不了多久，美國也會故態復萌，通過不同的途徑企圖霸凌中國。

「打得一拳開，免得百拳來」，為免美國沒完沒了的找中國麻煩，最好的策略便是要美國政客感到痛，痛的時間愈長，他們的記憶便更深刻一點。對美國人民而言，當美國的高關稅弄得物價飛漲，就業職位又回不到美國，經濟且陷入衰退，他們便更能看清中國對美國的幫助有多大。現時美國民間仍有庫存的中國商品，再多等兩三個月，中國商品（藥物、玩具、家電用具等等）再買不到，大家心焦如焚時，才是中國談判的較好時機。拖得愈久，美國人民對關稅戰的危害便愈印象深刻，較難受騙。

美不停吹風與華貿談，迷惑他國

第二個因素是中美雙方都在大搞合縱連橫。美國用關稅威脅其他國家，若不加入美國一夥打擊中國，便加她們關稅。中國則告訴這些國家，中國會頂著美國的壓力，不會妥協，其他國家若不理會美國，團結起來，美國也不敢加關稅，因為這不但會使美國孤立自己，而且飛升的物價也會使美國人受不了。美國的市場稍大於中國，但中國的製造業是全球唯一的超級大國，各國亦知沒有了中國，整個世界的生產供應鏈會大受破壞，大衰退或甚至蕭條難以避免，但要她們有勇氣面對美國的壓力，中國須做一個榜樣，便是帶頭頂住美國。

中國若與美國過早談判，容易使人誤會中國也受不住壓力。美國不斷吹風，說中國與美國一直在談，便是想迷惑其他國家，要她們早日屈服。所以中國屢有聲明，根本沒有與美國就關稅問題有任何談判。至於中美的其他事項，兩國有溝通渠道，則沒有問題。

第三個因素是美元與美債對美國財政壓力不斷加大。眾所周知，美國政府欠下巨債，2025年4月，美國政府共欠公眾28.96萬億美元債務，政府不同部門之間互欠的則是7.26萬億美元，合共36.22萬億美元。此等債款更以平均每天44.2億美元的速度增長。更要命的是，雖然美國本應處在減息周期，但據美國國會聯合經濟委員會（Joint Economic Committee）的紀錄，各種形式的欠債平均利率居高不下，共達3.347厘，比1年前的3.277厘或5年前的2.213厘都要高。這自然推高了每年政府償還利息的開支，且在可見的將來，難以下降。

為何利率減不了？近期的一個重要的原因，正是因為特朗普胡亂的關稅政策。他的反覆無常，連日本這個不敢得罪美國的國家也大沽美債。股神巴菲特（Warren Buffett）在近日股東會中，除了批評關稅戰完全錯誤，並且是一戰爭行為外，還十分看淡美元。此觀點有道理，若非關稅戰，各國對美元的可靠性或許會樂觀一些。

待美債壓力沉重，更利中方談判

對中國而言，手中的美債也是談判的籌碼之一，賣出幾百億已足可引起市場震動。在關稅戰中，多等一會待美債壓力更沉重時，才與美國談判更有利。時間向中國傾斜，中國多等幾個月損失不大，但美國可受不了。

我相信這一兩個月中國與美國在關稅問題上，談不了也談不出甚麼東西。中國可好整以暇的與其他國家擴展貿易關係。在美國發動的關稅戰後，這些國家也有強烈誘因發展與中國的貿易。

若關稅戰美國輸掉，她會否便痛改前非？不大可能，反而是會考慮其他手段，例如金融戰攻擊中國。美國勝不了中國，但中美相爭的格局10年內不會根本改變。



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【知識庫】何立峰「接觸」貝森特 釋何訊號



－中國國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士期間，與美國財長貝森特（Scott Bessent）會面，標誌著中美在經貿領域的高層接觸。



－這次會晤選擇在瑞士舉行，主要有兩個原因：一是瑞士的中立環境有助於避免外界過度解讀；二是這次會談被納入中國與歐洲的交流框架，降低了中美直接對抗的敏感度。



－中國官方的表述強調這次會晤是「接觸」而非「談判」，而美方則稱這是貿易談判的一部分；反映雙方在關稅問題上仍存在分歧。美方希望透過談判緩和局勢，而中國則強調不會為達成協議而犧牲原則。



－這次會晤的象徵意義大於實質進展，雙方願意坐下來談已是一個重要訊號，但能否解決關稅問題，仍需觀察後續發展。

（本文原載於5月9日《香港經濟日報》）