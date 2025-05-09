澳門八目烘焙：王牌酥皮焦糖蛋撻、加推夏日限定新品

遊澳門食葡撻應該是指定動作了吧～選擇之多可謂五花八門，由本土老大哥到葡萄牙過江龍，甚至大街小巷各式包店的出品，真係食到你唔食！不過我嘅心頭好，郤是八目烘培的酥皮焦糖蛋撻，撻底帶脆的焦糖酥皮，蛋漿味香濃之餘不會太甜，剛出爐熱辣辣咁食落去外皮特別酥香。

八目烘焙老闆Janice話，店舖用心打造的酥皮焦糖蛋撻，平均日銷數千，作為一個年資咁短嘅品牌，成績十分滿意。

要說八目烘培，2021年初開業，當時疫情下的澳門仍在封關，短短4年，期下品牌由Bakery、Bistro & Bar到法式甜品店，分店更開至深圳，可說是新進冒起的後起之秀；開關之後因著其王牌酥皮焦糖蛋撻，在網路上極速走紅，各門店特別是大三巴及果欄街店，經常人龍不絕，就連東望洋新街的新葡京網紅打卡位上，都剛開了分店。

位於東望洋新街的新店，以後想食酥皮焦糖蛋撻就多個入手點了。

打卡新葡京網紅景點後記得嚟帶走埋人氣包點。碧根果奶油肉桂卷，澳門幣20

東望洋新街店舖除售賣酥皮類產品，因位處民生區，主打的精品麵包亦甚受附近街坊歡迎。

靈感來自日本章魚燒的墨魚燒小方，內藏的卻是台灣墨魚腸和肉鬆，特別是方包上加了混入黃芥末醬的木魚碎，超香（澳門幣16）

最近佢哋果欄店嘅專門店剛裝修完重開，空間大一倍之餘，由產品包裝、門店裝修及陳列方式都經過心思打造，更設有開放式廚房，除了蛋撻，主打各式酥皮類產品，多款只在果欄街店出售的夏日限定鮮果口味，均可現點現做，在客人order之後才加上主要嘅topping ，酥皮不會因回潮而影響口感，即買即食。

果欄街重新裝修後的店舖，面積大了一倍以上。

果欄街店設開放式廚房，製餅工序一目了然。

原來老闆Janice 非常喜歡食麵包，她表示：「我每次出外旅行都會去搵好食嘅Bakery，試下佢哋嘅出品，而且特別鍾意牛角包，所以喺果欄街呢間店，你會發現我哋嘅出品全部都係酥皮嚟㗎！至於現點現做，是覺得純粹一賣一買就比較乏味，希望呈現更好的情緒價值給客人，藉以感受比較到獨特的體驗。」

新鮮出爐的酥皮焦糖蛋撻，蛋香濃郁嫩滑，撻底帶脆的焦糖酥皮，食落帶點焦糖燉蛋的感覺（澳門幣12）

只在果欄街店出售的夏日限定口味，均可現點現做，order後才加上topping。這款「霧茶」上面放的楓葉是茶香薄脆（澳門幣48）

佢又話：「八目喺2020年底開始籌備，2021年初開業，當時澳門的麵包舖大多是大型連鎖品牌，選擇比較少；而我哋採用天然原材料，不加任何添加劑的健康理念，出品都是自家生產線現製，並非外來半成品加工；開業時澳門因新冠仍在封關，當時的目標客群都是本地人，特別是對品質比較偏高要求的年輕媽媽及OL ，而且無論經濟好唔好，都有人食麵包嘅，就算冇遊客，都係生活必需。」

要成就一個王牌產品實屬得來不易，Janice解釋：「我哋最初已是以葡撻作主打，由剛開始的麻糬葡撻，到後來不停試新口味；在製作上採用優質牛油做酥皮之餘，追求蛋味比較重，比較creamy而唔會太甜的蛋槳。你會發現，我哋嘅蛋漿相對係冇咁甜嘅，始終現代人都開始追求健康，糖度的拿捏非常重要；此外，唔同品牌嘅牛油都會影響到酥皮的香味、脆度和口感，而且酥皮類的產品特別講求師傅的手工、發酵的時間，我哋真係試咗近百次不停調校，以唔同酥皮mix唔同蛋漿的效果，才得出平均日銷量數千的酥皮焦糖蛋撻。」

「香草黑鑽」仿生呍呢嗱的造型，原來是凍食的甜品，外層脆朱古力，包裹內層的丹麥酥和流心榛子醬，頗有驚喜（澳門幣38）

「夏翡翠」是今夏期間限定的熱賣產品，當中的佛手柑番石榴奇異果泥，無論是視覺或味覺產都非常清新（澳門幣48）

「白日夢」採棉花糖造型的雲朵，內裏是海鹽奶蓋和血橙荔枝流心，打卡首選（澳門幣48）

檸檬蝴蝶結酥其實是酥皮的牛角包，外形換成了可愛的蝴蝶結，中間是檸檬醬，打卡度極高（澳門幣42）

原來八目這個名字，是源自儒家《大學》中的「三綱八目」，因為店主覺得麵包係由小朋友到老人家都會買嘅，所以希望名字必須簡單易記，且一定識讀嘅兩個字。而八目烘焙亦有8個中心思想，包括：簡單、自然、誠意、匠心、身五、如家、至味和慢活，由此種種，應該就是打造這品牌的初心了吧～

Info ：

八目烘焙BAMU Bakery

果欄街店

地址：澳門果欄街25號德富大廈地下B 舖

營業時間：10AM-7PM

東望洋店

地址：澳門東望洋新街74號明輝大廈地下B座

電話：853-28304926

營業時間：10AM-10PM