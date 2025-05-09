談善言《虎毒不》體驗當媽壓力，先有好對象才考慮做媽媽 盧鎮業慨嘆多次想放棄轉工

人生很難，做人父母甚艱難！

談善言和盧鎮業在電影《虎毒不》中，飾演一對新手爸媽，預演一次做父母的經歷。原本小生命的誕生，為家庭帶來無限歡樂，但其實有很多事情兼顧。尤其是當母親的角色，經歷十月懷胎、生產的痛楚、還要著緊小生命的成長，面對很多實際問題，談善言和盧鎮業表示不敢輕易背起這份責任。電影寫實，體驗到母親難以向人道出的辛酸，趁著大日子，向天下母親講句：「母親節快樂！」

拍攝《虎毒不》時，讓談善言「預演」一次做母親，她為了揣摩角色，事前向已做媽媽的朋友們取經，了解做新手媽媽的苦況。她跟盧鎮業在3月宣傳電影，接受訪問時說：「我聽咗好多媽媽嘅意見，佢哋可能會遇到嘅麻煩、婆媳糾紛、或者生育後體型嘅變化，甚至係自我存在價值嘅問題，佢哋分享咗好多事例我聽，好似BB不停喊，可能會忍唔住感到煩躁、有時甚至會出現理智差啲斷線的時刻。」

同時，也令談善言記起跟亡母以往的回憶，亦明白了母親當時的感受：「有一啲畫面係以前見過，當時未必明白，但當我拍呢套戲見到劇本，了解咗戲中角色淑貞嘅困難，就會投射番一啲以往嘅生活片段，好似聽過媽咪有遇過，所以覺得呢套戲講嘅嘢好真實。」

盧鎮業笑言為這戲試鏡時，回憶其中一場戲，自己做出超寫實的反應：「試鏡時要我抱住初生嬰兒，佢突然間大便我會有乜反應，我好自然將個BB塞番畀老婆。其實做新手爸爸，真係好多嘢唔識，好似抱住不斷喊嘅BB，做爸爸嘅真係會好驚唔識處理，佢哋通常遲好多先識點樣處理。」

盧鎮業回想年輕時，曾經規劃人生，覺得25歲結婚，30歲便有自己的小孩，才是圓滿人生。但如今覺得思想狹窄，踏入社會工作，知道做父母要面對很多現實問題。現時他與圈中藝人廖子妤拍拖，有對象亦不敢隨便挑戰組織一個家庭：「早幾年諗呢個題目比較多，經濟問題、小朋友嘅教育問題，呢啲都要諗清楚。拍呢套戲，更加知道好多內在問題存在，要顧及女性身體劇變，同埋要心靈上支持太太，而家了解多咗，要做心理準備多咗。」

談善言表示暫時沒有空間再思考將來做母親的情況，但樂觀的她，覺得戲中的實際問題，可以有方法解決：「聽過好多過案，有好多夫婦處理得好好，至於生完之後身型可能有好大嘅變化，我又覺得之後可以努力（減肥）嘅。反而係面對一個生命幾咁重要，呢個真係要諗清楚，我連養小動物都唔敢，好擔心照顧一個生命，嗰個承諾嘅重量好大，一直我想養動物都養唔到，更何況係生小孩。」單身的她，笑言要找到可靠而有信心的對象，才能令自己再踏前一步，思考生育問題。

二人正在事業上打拼，可惜香港電影業進入冰河時期，演員工作量減少，盧鎮業坦言入行逾十多年，也有不斷爭取試鏡尋找機會：「過往十年情況都係差唔多，就算個行業活躍，我哋呢一代演員，唔多機會喺電影亮相。我哋要不斷去試鏡，等啲副導演記得自己，有時錯過一啲電影試鏡都會好肉緊，點解唔知有呢個機會？」

盧鎮業表示近5年，做過幾十次的試鏡，可惜未必每次都有回音。為了生活，曾經不止一次想放棄：「經常都有懷疑人生嘅時候，有幾次想轉行，甚至打埋求職信，但絕望嘅時候，突然有人搵你試鏡，又或者有啲學生作品搵你拍，我就會諗，我都係想做演員，咁就冇遞求職信。」不過，他不時也會做老師，教授製作電影等相關課程，除了可以賺取收入之外，還可以得到滿足感。

談善言表示自己入行以來，拍戲次數不算多，從演的路上也曾經感到迷惘：「我唔係讀電影出身，而且拍劇多啲，反而對拍戲概念唔多，好多嘢都唔識，會好冇安全感，有種似係喺大海飄浮嘅感覺。但我就係要慢慢搵到屬於自己嘅路。冇乜嘢做嘅時候，都會驚下年有冇錢交租呢？我都係易放棄嘅人，但對住自己鍾意嘅嘢，就會有呢個意志。就好似滑水一樣，就算係跌十次八次？我都會企上塊板繼續滑，正因為呢啲係自己鍾意嘅嘢，就會咬住唔放。」

為拍戲令自己經常懷疑人生，但亦有回報的時候，他們憑《虎毒不》角逐第43屆香港電影金像獎的「最佳女主角」和「最佳男配角」獎項，談善言在「第31屆香港電影評論學會大獎」獲頒「最佳女演員」，而且黃秋生曾點名稱讚，指睇好她今年成為「金像影后」。雖然二人在金像獎中落敗，但盧鎮業覺得每次被提名都可以令更多人留意電影，這個更加重要。