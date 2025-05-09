母親節餐廳推介：酒店自助餐 媽媽免費/ 正日限定燕窩燉蛋白！日式鐵板燒、傳統潮州菜

還有一個星期就是母親節了，乖仔乖女們訂好枱跟媽媽慶祝未？讓記者為大家推介幾間餐廳吧，有自助餐、鐵板燒、傳統潮州菜、英式下午茶等，應該總有一間合媽媽的心意吧！

百樂潮州酒樓（大少店）

母親節限定「潮味饌饗」套餐

自去年12月重返銅鑼灣以來，百樂潮州酒樓（大少店）秉持「重新出發 由第三代 繼續傳承」的理念，在傳統基礎上注入創意，讓老顧客或新世代食客，都可以享受不一樣的潮州美饌。由即日至6月特別推出多款全新菜式及母親節限定「潮味饌饗」套餐，以匠心獨運的潮州佳餚致敬每一位母親。



母親節限定「潮味饌饗」套餐

「潮味饌饗」共有十道菜式，包括百樂潮州酒樓（大少店）的多款經典招牌菜色，如鳳梨咕嚕蝦球、杏汁白肺湯、蠔皇花菇原隻鮑魚、四寶片皮雞，另外更加入精心設計的全新菜式，鴻運五彩拼盤、金不換炒帶子、老鹹檸檬蒸東星卷、寸金紹菜卷、金湯魚麵及椰汁馬豆糕及清心丸綠豆爽。母親節限定「潮味饌饗」套餐提供六位用（$5,380）及十位用（$8,880），須提前兩天預訂，另以上各款全新菜式勻可單點。



老鹹檸檬蒸東星卷

選用本地新鮮東星斑起肉切薄片，然後包裹着老鹹檸檬、唐芹及甘筍條蒸熟，老鹹檸檬酸香醇厚，帶有獨特的陳年韻味。



金不換炒帶子

以肉厚嫩滑日本北海道刺身級加大碼帶子，只簡單加入金不換用XO醬爆炒，突顯鮮甜原味。



寸金紹菜卷

先將鮑魚粒、帶子粒、瑤柱、蝦仁粒、甘筍、木耳絲等餡料炒香，以巧手將餡料用紹菜裹成寸長金卷，清蒸後飽滿緊實，一口咬下肉汁豐腴，味道清而不淡。



金湯魚麵

自家製魚麵採用每日新鮮撈獲的雜魚製成，湯底則用上十多斤鮮蝦，加入南瓜茸及甘筍茸熬製數小時而成。枱前大廚會先爆香肉碎及方魚，灑於濃郁湯頭上增添鮮味，然後加入魚麵煮滾，爽滑可口的魚麵充分吸收湯頭的精華，每一口都鮮美無比。

百樂潮州酒樓（大少店）總店

地址：銅鑼灣希慎道23-25號地舖

電話：2576 8886

營業時間：11am-11pm



百樂潮州酒樓（大少店）MOKO

地址：太子道西193號MOKO新世紀廣場5樓523號舖

電話：2390 0834 / 2390 0835

營業時間：11am-10pm